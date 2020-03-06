Нардеп от "Слуги народа" Качура поддержал восстановление водоснабжения в Крым
Народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура поддержал идею премьер-министра Дениса Шмыгаля по восстановлению водоснабжения в аннексированный Крым.
Качура считает, что Украина должна поставлять воду для граждан в Крыму, пишет НВ.
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В каком виде – это разработает Кабмин. Чтобы это не попало в промышленность, в оборонную сферу, военным оккупационных войск,
– добавил "слуга народа".
При этом нардеп считает, что такой шаг не станет признанием с украинской стороны полномочий оккупационной администрации. "Это никак не повлияет на процесс. И это вообще улучшит нам процесс реинтеграции назад той территории, которую оккупировала и аннексировала РФ", - отметил Качура.
Что известно о заявлении Дениса Шмигаля о водоснабжении в Крым?
Премьер-министр Украины Денис Шмигаль в эфире "Право на власть" заявил, что поставки воды в аннексированный Крым не являются вопросом торговли с оккупантом. По его мнению, это исключительно вопрос гуманитарной ответственности перед людьми, которые живут на аннексированном полуострове.
Позже в фейсбуке политик объяснил, что это невозможно сделать до деоккупации Крыма. Уже во время часа вопросов к правительству Шмигаль отметил, что говорится о необходимости поставки воды для питья, а не для военных или промышленных объектов.
Заметим, что согласно международному праву, всю ответственность за безопасность и гуманитарную ситуацию на оккупированных территориях несет государство-оккупант. Соответственно, вопрос с поставкой воды в оккупированный Крым должна решать Россия – вплотную до деоккупации полуострова.
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Проблемы с водой в Крыму: что известно
- До 2014 года Украина обеспечивала 85% потребностей полуострова в пресной воде;
- Кризис с водой в Крыму наступил в 2018 году после сильной засухи;
- В январе 2020 года представители оккупантов в Крыму вообще заявили, что положение с водой на полуострове катастрофическое – ее хватит на 90 – 100 дней;
- В РФ традиционно делали вид, что проблем нет;
- В правительстве Алексея Гончарука отрицали возможность поставки воды до деоккупации Крыма;
- Мнение украинцев по этому вопросу разделилось.
- Вода в Крым: как ее недостаток влияет на оккупацию полуострова – читайте в материале 24 канала.