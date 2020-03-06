Нардеп от "Слуги народа" Качура поддержал восстановление водоснабжения в Крым

Народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура поддержал идею премьер-министра Дениса Шмыгаля по восстановлению водоснабжения в аннексированный Крым.

Качура считает, что Украина должна поставлять воду для граждан в Крыму, пишет НВ.

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В каком виде – это разработает Кабмин. Чтобы это не попало в промышленность, в оборонную сферу, военным оккупационных войск,

– добавил "слуга народа".

При этом нардеп считает, что такой шаг не станет признанием с украинской стороны полномочий оккупационной администрации. "Это никак не повлияет на процесс. И это вообще улучшит нам процесс реинтеграции назад той территории, которую оккупировала и аннексировала РФ", - отметил Качура.

Что известно о заявлении Дениса Шмигаля о водоснабжении в Крым?

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль в эфире "Право на власть" заявил, что поставки воды в аннексированный Крым не являются вопросом торговли с оккупантом. По его мнению, это исключительно вопрос гуманитарной ответственности перед людьми, которые живут на аннексированном полуострове.



Позже в фейсбуке политик объяснил, что это невозможно сделать до деоккупации Крыма. Уже во время часа вопросов к правительству Шмигаль отметил, что говорится о необходимости поставки воды для питья, а не для военных или промышленных объектов.

Заметим, что согласно международному праву, всю ответственность за безопасность и гуманитарную ситуацию на оккупированных территориях несет государство-оккупант. Соответственно, вопрос с поставкой воды в оккупированный Крым должна решать Россия – вплотную до деоккупации полуострова.

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