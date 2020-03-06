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      Нардеп от "Слуги народа" Качура поддержал восстановление водоснабжения в Крым

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      Народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура поддержал идею премьер-министра Дениса Шмыгаля по восстановлению водоснабжения в аннексированный Крым.

      Качура считает, что Украина должна поставлять воду для граждан в Крыму, пишет НВ.

      К теме: В оккупированном Крыму отреагировали на слова Шмыгаля о поставках воды

      В каком виде – это разработает Кабмин. Чтобы это не попало в промышленность, в оборонную сферу, военным оккупационных войск,
      – добавил "слуга народа".

      При этом нардеп считает, что такой шаг не станет признанием с украинской стороны полномочий оккупационной администрации. "Это никак не повлияет на процесс. И это вообще улучшит нам процесс реинтеграции назад той территории, которую оккупировала и аннексировала РФ", - отметил Качура.

      Что известно о заявлении Дениса Шмигаля о водоснабжении в Крым?
      Премьер-министр Украины Денис Шмигаль в эфире "Право на власть" заявил, что поставки воды в аннексированный Крым не являются вопросом торговли с оккупантом. По его мнению, это исключительно вопрос гуманитарной ответственности перед людьми, которые живут на аннексированном полуострове.

      Позже в фейсбуке политик объяснил, что это невозможно сделать до деоккупации Крыма. Уже во время часа вопросов к правительству Шмигаль отметил, что говорится о необходимости поставки воды для питья, а не для военных или промышленных объектов.

      Заметим, что согласно международному праву, всю ответственность за безопасность и гуманитарную ситуацию на оккупированных территориях несет государство-оккупант. Соответственно, вопрос с поставкой воды в оккупированный Крым должна решать Россия – вплотную до деоккупации полуострова.

      Между тем: Подлый удар в спину, - Чубаров о заявлении Шмыгаля по поводу поставок воды в Крым

      Проблемы с водой в Крыму: что известно

      • До 2014 года Украина обеспечивала 85% потребностей полуострова в пресной воде;
      • Кризис с водой в Крыму наступил в 2018 году после сильной засухи;
      • В январе 2020 года представители оккупантов в Крыму вообще заявили, что положение с водой на полуострове катастрофическое – ее хватит на 90 – 100 дней;
      • В РФ традиционно делали вид, что проблем нет;
      • В правительстве Алексея Гончарука отрицали возможность поставки воды до деоккупации Крыма;
      • Мнение украинцев по этому вопросу разделилось.
      • Вода в Крым: как ее недостаток влияет на оккупацию полуострова – читайте в материале 24 канала.
       
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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Новости политики Новое правительство Шмыгаля Денис Шмыгаль Новости России Украина – Россия Слуга народа Новости Крыма Аннексия Крыма Вода в Крыму
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