Нардеп від "Слуги народу" Качура підтримав відновлення водопостачання до Криму
Народний депутат від "Слуги народу" Олександр Качура підтримав ідею прем’єр-міністра Дениса Шмигаля щодо відновлення водопостачання до анексованого Криму.
Качура вважає, що Україна повинна поставляти воду для громадян у Криму, пише НВ.
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В якому вигляді – це розробить Кабмін. Щоб це не потрапило у промисловість, в оборонну сферу, військовим цим окупаційних військ,
– додав "слуга народу".
При цьому нардеп вважає, що такий крок не стане визнанням з українського боку повноважень окупаційної адміністрації. "Це ніяк не вплине на процес. І це взагалі поліпшить нам процес реінтеграції назад тієї території, яку окупувала і анексувала РФ", – зазначив Качура.
Що відомо про заяву Дениса Шмигаля про водопостачання до Криму?Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в ефірі "Право на владу" заявив, що постачання води в анексований Крим не є питанням торгівлі з окупантом. На його думку, це виключно питання гуманітарної відповідальності перед людьми, які живуть на анексованому півострові.
Пізніше у фейсбуці політик пояснив, що це неможливо зробити до деокупації Криму. Вже під час години запитань до уряду Шмигаль наголосив, що мовиться про необхідність постачання води для пиття, а не для військових чи промислових об'єктів.
Зауважимо, що згідно з міжнародним правом, усю відповідальність за безпекову і гуманітарну ситуацію на окупованих територіях несе держава-окупант. Відповідно питання з постачанням води в окупований Крим мала б вирішувати Росія – впритул до деокупації півострова.
Тим часом: Підлий удар в спину, – Чубаров про заяву Шмигаля щодо постачання води в Крим
Проблеми з водою у Криму: що відомо
- До 2014 року Україна забезпечувала 85% потреб півострова у прісній воді;
- Криза з водою у Криму настала у 2018 році після сильної засухи;
- У січні 2020 року представники окупантів у Криму взагалі заявили, що стан з водою на півострові катастрофічний – її вистачить на 90 – 100 днів;
- У РФ традиційно вдавали, що проблем немає;
- В уряді Олексія Гончарука заперечували можливість постачання води до деокупації Криму;
- Думка українців щодо цього питання розділилася.
Вода в Крим: як її нестача впливає на окупацію півострова – читайте у матеріалі 24 каналу.