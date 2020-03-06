Нардеп від "Слуги народу" Качура підтримав відновлення водопостачання до Криму

Народний депутат від "Слуги народу" Олександр Качура підтримав ідею прем’єр-міністра Дениса Шмигаля щодо відновлення водопостачання до анексованого Криму.

Качура вважає, що Україна повинна поставляти воду для громадян у Криму, пише НВ.

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В якому вигляді – це розробить Кабмін. Щоб це не потрапило у промисловість, в оборонну сферу, військовим цим окупаційних військ,

– додав "слуга народу".

При цьому нардеп вважає, що такий крок не стане визнанням з українського боку повноважень окупаційної адміністрації. "Це ніяк не вплине на процес. І це взагалі поліпшить нам процес реінтеграції назад тієї території, яку окупувала і анексувала РФ", – зазначив Качура.

Що відомо про заяву Дениса Шмигаля про водопостачання до Криму?Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в ефірі "Право на владу" заявив, що постачання води в анексований Крим не є питанням торгівлі з окупантом. На його думку, це виключно питання гуманітарної відповідальності перед людьми, які живуть на анексованому півострові.



Пізніше у фейсбуці політик пояснив, що це неможливо зробити до деокупації Криму. Вже під час години запитань до уряду Шмигаль наголосив, що мовиться про необхідність постачання води для пиття, а не для військових чи промислових об'єктів.

Зауважимо, що згідно з міжнародним правом, усю відповідальність за безпекову і гуманітарну ситуацію на окупованих територіях несе держава-окупант. Відповідно питання з постачанням води в окупований Крим мала б вирішувати Росія – впритул до деокупації півострова.

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