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      ВОДА В КРИМУ КОРОНАВІРУС В УКРАЇНІ РУСЛАН РЯБОШАПКА НОВИЙ УРЯД ШМИГАЛЯ
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      Нардеп від "Слуги народу" Качура підтримав відновлення водопостачання до Криму

      -
      Качура підтримав відновлення водопостачання до Криму / interfax.com.ua

      Народний депутат від "Слуги народу" Олександр Качура підтримав ідею прем’єр-міністра Дениса Шмигаля щодо відновлення водопостачання до анексованого Криму.

      Качура вважає, що Україна повинна поставляти воду для громадян у Криму, пише НВ.

      До теми В окупованому Криму відреагували на слова Шмигаля про постачання води

      В якому вигляді – це розробить Кабмін. Щоб це не потрапило у промисловість, в оборонну сферу, військовим цим окупаційних військ,
      – додав "слуга народу".

      При цьому нардеп вважає, що такий крок не стане визнанням з українського боку повноважень окупаційної адміністрації. "Це ніяк не вплине на процес. І це взагалі поліпшить нам процес реінтеграції назад тієї території, яку окупувала і анексувала РФ", – зазначив Качура.

      Що відомо про заяву Дениса Шмигаля про водопостачання до Криму?Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в ефірі "Право на владу" заявив, що постачання води в анексований Крим не є питанням торгівлі з окупантом. На його думку, це виключно питання гуманітарної відповідальності перед людьми, які живуть на анексованому півострові.

      Пізніше у фейсбуці політик пояснив, що це неможливо зробити до деокупації Криму. Вже під час години запитань до уряду Шмигаль наголосив, що мовиться про необхідність постачання води для пиття, а не для військових чи промислових об'єктів.

      Зауважимо, що згідно з міжнародним правом, усю відповідальність за безпекову і гуманітарну ситуацію на окупованих територіях несе держава-окупант. Відповідно питання з постачанням води в окупований Крим мала б вирішувати Росія – впритул до деокупації півострова.

      Тим часом: Підлий удар в спину, – Чубаров про заяву Шмигаля щодо постачання води в Крим

      Проблеми з водою у Криму: що відомо

      • До 2014 року Україна забезпечувала 85% потреб півострова у прісній воді;
      • Криза з водою у Криму настала у 2018 році після сильної засухи;
      • У січні 2020 року представники окупантів у Криму взагалі заявили, що стан з водою на півострові катастрофічний – її вистачить на 90 – 100 днів;
      • У РФ традиційно вдавали, що проблем немає;
      • В уряді Олексія Гончарука заперечували можливість постачання води до деокупації Криму;
      • Думка українців щодо цього питання розділилася.

      Вода в Крим: як її нестача впливає на окупацію півострова – читайте у матеріалі 24 каналу.

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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новий уряд Шмигаля Денис Шмигаль Новини Росії Україна – Росія Слуга народу Новини Криму Анексія Криму Вода в Криму Новини України Новини політики
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