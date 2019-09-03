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      СНЯТИЕ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ УРАГАН ДОРИАН ВЕРХОВНАЯ РАДА ОБМЕН ПЛЕННЫМИ

      Нардеп от "Слуги народа" объяснил все риски, связанные со снятием неприкосновенности

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      Верховная Рада 373 голосами проголосовала за снятие депутатской неприкосновенности. Обо всех возможных рисках, связанных с таким решением – читайте в эксклюзивном комментарии нардепа от "Слуги народа" Александра Качуры.

      Как отмена неприкосновенности для депутатов изменит ситуацию в стране

      Как сказал Александр Качура, последние 28 лет все политические партии обещали снять депутатскую неприкосновенность. Он подчеркнул, что это важно, ведь в Украине не должно быть уголовно неприкасаемых людей.

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      Качура добавил, за совершение правонарушения нардеп понесет ответственность и не будет прятаться в стенах парламента.

      Самое главное – бизнесмены не будут засевать мажоритарные округа и не смогут покупать места в партийных списках. Напомню, что парламент – это место, где пишут законы, а не от них скрываются,
      – заявил Александр.

      Может ли полная отмена неприкосновенности быть опасной

      Нардеп отметил, что исключают только статьи в части привлечения народного избранника к ответственности за совершение уголовных преступлений, зато сохраняется индемнитет.

      Депутатский индемнитет означает, что депутаты не будут нести ответственности за политические решения, за голосования, или любые политические и публичные выступления.

      Что такое депутатская неприкосновенность?
      Неприкосновенность – это юридическая гарантия правового статуса отдельных категорий лиц, в том числе и депутатов, заключающаяся в защите от принуждения, которое могло бы быть применено при обычных обстоятельствах.

      Неприкосновенность может различаться по той защите, которую она предоставляет своим носителям, времени действия, силе, основаниям возникновения и тому подобное.

      В Украине депутатская неприкосновенность, фактически, является неограниченной, а самих парламентариев без согласования Рады нельзя задерживать даже на месте преступления.

      Что будет, если нардепа подставят

      Александр Качура исключил такую ​​возможность, так как сейчас все нардепы будут заинтересованы в реформировании правоохранительной и судебной системы.

      Мы говорили, что реформирование – это большой успех предыдущей власти. Но когда Петра Порошенко вызывают на допрос в ГБР, то он говорит, что не доверяет этой системе,
      – подчеркнул Качура.


      Нардеп от "Слуги народа" Александр Качура

      Почему не сделали ограниченный иммунитет, как в европейских практиках

      Избранник от "Слуги народа" подчеркнул, что нардепы не будут нести ответственности за политические решения, голосования, публичные выступления. Зато, если депутат захочет заниматься коррупцией, лоббированием чьих-то интересов или другими незаконными делами – то он будет наказан.

      Ко мне подходили некоторые нардепы, которые говорили: "Что же вы делаете? У меня 20 уголовных дел, дайте мне хотя бы год, чтобы я их решил, или уехал из страны. Я избирался не для того, чтобы защищать интересы народа, а для того, чтобы скрываться",
      – отметил Александр.

      Что известно об Александре Качуре?
      Александр Качура – это новоизбранный народный депутат от партии "Слуга народа", который был адвокатом студии "Квартал 95". Во время предвыборной кампании он был адвокатом президентской партии. К слову, его адвокатское бюро выиграло дело о запрете сериала "Сваты" в интересах студии "Квартал 95". Также Александра Качуру признали адвокатом года 2018.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Конституция Верховная Рада Законодательство Снятие неприкосновенности Квартал 95 Слуга народа
      Источник: 24 канал
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