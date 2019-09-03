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      ЗНЯТТЯ НЕДОТОРКАННОСТІ УРАГАН ДОРІАН ВЕРХОВНА РАДА ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ

      Нардеп від "Слуги народу" пояснив усі ризики, пов'язані зі зняттям недоторканності

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      Верховна Рада 373 голосами проголосувала за зняття депутатської недоторканності. Про всі можливі ризики, що пов'язані з таким рішенням – читайте в ексклюзивному коментарі нардепа від "Слуги народу" Олександра Качури.

      Як скасування недоторканності для депутатів змінить ситуацію в країні

      Як сказав Олександр Качура, останні 28 років всі політичні партії обіцяли зняти депутатську недоторканність. Він підкреслив, що це важливо, адже в Україні не має бути кримінально недоторканних людей. 

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      Качура додав, за здійснення правопорушення нардеп понесе відповідальність і не буде ховатися у стінах парламенту. 

      Найголовніше – бізнесмени не будуть засівати мажоритарні округи та не зможуть купувати місця у партійних списках. Нагадаю, що парламент – це місце, де пишуть закони, а не від них переховуються,
      заявив Олександр.

      Чи може повне скасування недоторканності бути небезпечним

      Нардеп зазначив, що виключають лише статті у частині притягнення народного обранця до відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень, натомість зберігається депутатський індемнітет.

      Депутатський індемнітет означає, що депутати не будуть нести відповідальності за політичні рішення, за голосування, чи будь-які політичні й публічні виступи.

      Що таке депутатська недоторканність?Недоторканність – це юридична гарантія правового статусу окремих категорій осіб, зокрема і депутатів, що полягає в захисті від примусу, який міг би бути застосований за звичайних обставин.

      Недоторканність може розрізнятися за тим захистом, який вона надає своїм носіям, часом дії, силою, підставою виникнення тощо.

      В Україні депутатська недоторканність, фактично, є необмеженою, а самих парламентарів без погодження Ради не можна затримувати навіть на місці злочину.

      Що буде, якщо нардепа підставлять

      Олександр Качура виключив таку можливість, бо наразі всі нардепи будуть зацікавлені у реформуванні правоохоронної та судової системи. 

      Ми казали, що реформування – це великий успіх попередньої влади. Але, коли Петра Порошенка викликають на допит у ДБР, то він каже, що не довіряє цій системі,
      – підкреслив Качура.


      Нардеп від "Слуги народу" Олександр Качура

      Чому не зробили обмежений імунітет, як у європейських практиках

      Обранець від "Слуги народу" наголосив, що нардепи не нестимуть відповідальності за політичні рішення, голосування, публічні виступи. Натомість, якщо депутат захоче займатися корупцією, лобіюванням чиїхось інтересів або іншими незаконними справами – то він буде покараний.

      До мене підходили деякі нардепи, які казали: "Що ж ви робите? У мене 20 кримінальних справ, дайте мені бодай рік, аби я їх вирішив, або виїхав з країни. Я обирався не для того, аби захищати інтереси народу, а для того, щоб переховуватись",
      – відзначив Олександр. 

      Що відомо про Олександра Качуру?Олександр Качура – це новообраний народний депутат від партії "Слуга народу", який був адвокатом студії "Квартал 95". Під час передвиборчої кампанії він був адвокатом президентської партії. До слова, його адвокатське бюро виграло справу про заборону серіалу "Свати" в інтересах студії "Квартал 95". Також Олександра Качуру визнали адвокатом року 2018.

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      Теги: Новини України Новини політики Верховна Рада Слуга народу Квартал 95 Конституція Законодавство Зняття недоторканності
      Джерело: 24 канал
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