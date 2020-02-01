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      Нардеп от "Слуги народа" предложил пенсионерке продать собаку, чтобы хватило на коммуналку

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      Депутат Брагар предложил пенсионерке продать собаку, чтобы заплатить за коммуналку / Фейсбук Евгения Брагара

      Народный депутат от партии "Слуга народа" Евгений БрагарФейсбук Евгения Брагарь предложил пенсионерке продать собаку "элитной породы", чтобы она могла заплатить за коммуналку.

      Так нардеп от президентской партии ответил на звонок пенсионерки в студию одного из украинских телеканалов.

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      Женщина представилась жительницей Кировоградской области. Пенсионерка спросила у гостей политического ток-шоу, как ей прожить на пенсию в размере 2 тысяч гривен при высоких ценах на коммунальные услуги.

      Если элитной породы (собака – 24 канал) во дворе, то она может ее продать. ... В любой момент и спокойно оплатить, – прокомментировал это Брагар.

      При этом он отметил, что "в таких условиях прожить действительно трудно", однако о ситуации пенсионерки нет информации.

      Брагар добавил, что лично встречался с ситуацией, когда люди с несколькими квартирами хотели оформить субсидию.

      Как Брагар выступил против волонтеры из-за русского языка

      Этот нардеп совсем недавно "прославился" еще одной неоднозначной ситуацией. Он официально написал заявление в полицию на волонтера Анастасию Конфедерат. Накануне девушка поссорилась с водителем, который не хотел выключить российский сериал в автобусе "Луцк – Киев".

      Что случилось? Ярина Аист и ее подруга-волонтер Анастасия Конфедерат возвращались с похорон погибшего на Донбассе любимого Ярины. Девушки ехали в рейсовом автобусе из Луцка в Киев. Скандал возник из-за просьбы активисток выключить российский сериал, в итоге, они оказались на трассе ночью. Больше об этом – здесь.

      Перед этим Брагар также направил депутатский запрос в фирму перевозчика Winew и заступился за водителя, который отказал волонтерке выключить российский фильм. Нардеп призвал компанию "прекратить любые притеснения" водителя рейса и не увольнять его.

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      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Новости Украины Новости политики Деньги Тарифы Коммунальные услуги Слуга народа
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