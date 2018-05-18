Нардеп Пономарев уверен, что Верховная Рада не снимет с него неприкосновенность

Сегодня, 18 мая, стало известно, что Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко направил в Раду представление о привлечении к уголовной ответственности народного депутата Александра Пономарева за препятствование работе журналистов. Сам нардеп убежден, что Верховная Рада не проголосует за снятие с него неприкосновенности.

Об этом он сказал в комментарии "Украинской правде".

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Я думаю, даже если это дойдет до зала (сессионного зала ВР – ред.), однозначно не проголосуют,

– убежден нардеп.

По словам Пономарева журналисты "вели себя по-хамски", не представились и мешали ему во время разговора с коллегой.

"Это процессы, которые утомляют всех, потому что от этого страдают практически все", – пояснил нардеп, почему парламентарии, по его мнению, не поддержат снятия с него неприкосновенности.

По версии нардепа, конфликт с журналистами в Раде произошел потому, что два человека "без удостоверения, без бейджиков, без знаков распознавания вклинились" между ним и коллегой и начали снимать их на телефоны.

Он также сказал, что не считает свои действия препятствием журналистам.

"Для начала, о том, что это журналисты, должны быть хоть какие-то опознавательные знаки", – отметил Пономарев.

Отметим, что говорится об инциденте, когда в кулуарах Верховной Рады Пономарев выхватил у двух корреспондентов мобильные телефоны. Случилось это во время того, когда журналисты пытались снять на видео эмоциональную беседу политика с коллегой – нардепом от "Батькивщины" Сергеем Соболевым.