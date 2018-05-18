Нардеп Пономарьов впевнений, що Верховна Рада не зніме з нього недоторканність

Сьогодні, 18 травня, стало відомо, що Генеральний прокурор України Юрій Луценко направив до Ради подання про притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата Олександра Пономарьова через перешкоджання роботі журналістів. Сам нардеп переконаний, що Верховна Рада не проголосує за зняття з нього недоторканності.

Про це він сказав у коментарі "Українській правді".

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Я думаю, навіть якщо це дійде до зали (сесійної зали ВР – ред.), однозначно не проголосують,

– переконаний нардеп.

За словами Пономарьова журналісти "вели себе по-хамськи", не представились та заважали йому під час розмови з колегою.

"Це процеси, які стомлюють всіх, тому що від цього страждають практично всі", – пояснив нардеп, чому парламентарі, на його думку, не підтримають знаття з нього недоторканності.

За версією нардепа, конфлікт із журналістами в Раді стався тому, що дві особи "без посвідчення, без бейджиків, без жодних знаків розпізнання вклинилися" між ним та колегою і почали знімати їх на телефони.

Він також сказав, що не вважає свої дії перешкоджанням журналістам.

"Для початку, про те, що це журналісти, повинні бути хоч якісь розпізнавальні знаки", – зазначив Пономарьов.

Зазначимо, що мовиться про інцидент, коли в кулуарах Верховної Ради Пономарьов вихопив у двох кореспондентів мобільні телефони. Трапилося це під час того, коли журналісти намагалися зняти на відео емоційну розмову політика із колегою – нардепом від "Батьківщини" Сергієм Соболєвим.

