Журналисты сообщали, что нардеп Дмитрук якобы незаконно пересек границу с Молдовой, а после – улетел в Италию. По данному факту также возбуждено уголовное дело.
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Прокуроры просят задержать и выдать Украине Дмитрука
В Офисе Генпрокурора сообщили, что согласно международным договорам о выдаче правонарушителей, Украина обратилась к ряду стран с просьбой задержать и временно арестовать народного депутата с целью его дальнейшей выдачи.
Кроме того, по согласованию с Офисом Генпрокурора в учеты Генерального секретариата Интерпола внесено ходатайство о публикации Красного оповещения относительно указанного народного депутата Украины,
– добавили там.
Ранее суд избрал Дмитруку меру пресечения в виде содержания под стражей, после этого и была инициирована процедура его розыска, в частности, и международного.
Напомним, что 25 августа нардепу сообщили о подозрении. Известно, что он в Одессе с группой лиц напал на милиционера при исполнении им служебных обязанностей. Нардеп избил его и пытался похитить оружие.
Также, находясь в Киеве, Дмитрук встрял в спор с военным и нанес ему несколько ударов, в частности, по голове. Тогда пострадавший получил телесные повреждения средней тяжести.