Журналісти повідомляли, що нардеп Дмитрук нібито незаконно перетнув кордон з Молдовою, а після – полетів до Італії. За цим фактом також порушена кримінальна справа.
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Прокурори просять затримати та видати Україні Дмитрука
️В Офісі Генпрокурора повідомили, що згідно з міжнародними договорами про видачу правопорушників, Україна звернулася до низки країн із проханням затримати та тимчасово арештувати народного депутата з метою його подальшої видачі.
Крім того, за погодженням з Офісом Генпрокурора до обліків Генерального секретаріату Інтерполу внесено клопотання про публікацію Червоного оповіщення щодо зазначеного народного депутата України,
– додали там.
Раніше суд обрав Дмитруку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, після цього й було ініційовано процедуру його розшуку, зокрема, і міжнародного.
Нагадаємо, що 25 серпня нардепу повідомили про підозру. Відомо, що він в Одесі з групою осіб напав на правоохоронця під час виконання ним службових обов'язків. Нардеп побив його та намагався викрасти зброю.
Також, перебуваючи у Києві, Дмитрук встряв у суперечку з військовим та завдав йому декілька ударів, зокрема, по голові. Тоді постраждалий отримав тілесні ушкодження середньої тяжкості.