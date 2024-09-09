Журналісти повідомляли, що нардеп Дмитрук нібито незаконно перетнув кордон з Молдовою, а після – полетів до Італії. За цим фактом також порушена кримінальна справа.

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Прокурори просять затримати та видати Україні Дмитрука

️В Офісі Генпрокурора повідомили, що згідно з міжнародними договорами про видачу правопорушників, Україна звернулася до низки країн із проханням затримати та тимчасово арештувати народного депутата з метою його подальшої видачі.

Крім того, за погодженням з Офісом Генпрокурора до обліків Генерального секретаріату Інтерполу внесено клопотання про публікацію Червоного оповіщення щодо зазначеного народного депутата України,

– додали там.

Раніше суд обрав Дмитруку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, після цього й було ініційовано процедуру його розшуку, зокрема, і міжнародного.

Нагадаємо, що 25 серпня нардепу повідомили про підозру. Відомо, що він в Одесі з групою осіб напав на правоохоронця під час виконання ним службових обов'язків. Нардеп побив його та намагався викрасти зброю.

Також, перебуваючи у Києві, Дмитрук встряв у суперечку з військовим та завдав йому декілька ударів, зокрема, по голові. Тоді постраждалий отримав тілесні ушкодження середньої тяжкості.