Павел Бакунец – народный депутат Украины – объяснил это постановление Кабмина о повышении зарплаты государственных служащих и развенчал слухи. Об этом он рассказал 24 каналу.
Кстати , Украинцы хотят, чтобы нардепы зарабатывали на уровне "минималки"
По его словам, эта новость вызвала оживленное обсуждение среди украинцев. Многое это воспринимает так, что, мол, на 5-й месяц войны народные избранники "забыли о военных".
Это абсолютный нонсенс. Никакого увеличения зарплат народным избранникам не произошло. Постановление касалось тех депутатов, которые не принадлежат ни к одному комитету.
Так, как он добавил, это стандартная процедура – ежегодно идет голосование за постановление, согласно которому идет начисление заработных плат нардепам. Это постановление за 2021 год утратило силу еще в январе 2022 года.
"В феврале продолжалась подготовка к голосованию. Однако этого не произошло, поскольку началась полномасштабная война", – добавил нардеп.
Какая зарплата у депутатов
Что касается самих цифр. В прошлом году средняя зарплата народных депутатов составляла около 30 – 40 тысяч гривен.
В этом году заработная плата была заложена примерно в таком же размере.
"Однако, в отсутствие этого постановления, его не могли начислять. Из этих денег насчитывали меньшую половину. То есть, народные избранники в течение войны получили зарплату в размере 18 – 20 тысяч гривен", – добавил он.
Новым постановлением же проголосовали за оклады депутатов, не входящих ни в один комитет, еще раз подчеркнул он.
Какая зарплата сейчас у депутатов – нардеп назвал суммы и развенчал слухи: смотрите видео
Зарплаты чиновникам подняли
- С 1 июля в Украине увеличился размер прожиточного минимума. Поэтому Кабмин поднял зарплаты государственных служащих.
- К примеру, должностной оклад специалиста государственных органов, юрисдикция которых распространяется на территорию одной или нескольких областей, увеличили с 5 100 до 5 300 гривен.
- Оклад ведущего специалиста, юрисдикция госорганов которого распространяется на территорию одного или нескольких районов, районов в городах, городах областного значения, выросла с 5 100 до 5 300 гривен.