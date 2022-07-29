Павел Бакунец – народный депутат Украины – объяснил это постановление Кабмина о повышении зарплаты государственных служащих и развенчал слухи. Об этом он рассказал 24 каналу.

Кстати , Украинцы хотят, чтобы нардепы зарабатывали на уровне "минималки"

По его словам, эта новость вызвала оживленное обсуждение среди украинцев. Многое это воспринимает так, что, мол, на 5-й месяц войны народные избранники "забыли о военных".

Павел Бакунец Народный депутат Украины, член депутатской группы "Доверие" Это абсолютный нонсенс. Никакого увеличения зарплат народным избранникам не произошло. Постановление касалось тех депутатов, которые не принадлежат ни к одному комитету.

Так, как он добавил, это стандартная процедура – ежегодно идет голосование за постановление, согласно которому идет начисление заработных плат нардепам. Это постановление за 2021 год утратило силу еще в январе 2022 года.

"В феврале продолжалась подготовка к голосованию. Однако этого не произошло, поскольку началась полномасштабная война", – добавил нардеп.

Какая зарплата у депутатов

Что касается самих цифр. В прошлом году средняя зарплата народных депутатов составляла около 30 – 40 тысяч гривен.

В этом году заработная плата была заложена примерно в таком же размере.

"Однако, в отсутствие этого постановления, его не могли начислять. Из этих денег насчитывали меньшую половину. То есть, народные избранники в течение войны получили зарплату в размере 18 – 20 тысяч гривен", – добавил он.

Новым постановлением же проголосовали за оклады депутатов, не входящих ни в один комитет, еще раз подчеркнул он.

Какая зарплата сейчас у депутатов – нардеп назвал суммы и развенчал слухи: смотрите видео

Зарплаты чиновникам подняли