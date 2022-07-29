Павло Бакунець – народний депутат України – пояснив цю постанову Кабміну про підвищення зарплати державних службовців та розвінчав чутки. Про це він розповів 24 каналу.

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За його словами, ця новина викликала жваве обговорення серед українців. Багато це сприймає так, що, мовляв, на 5-й місяць війни народні обранці "забули про військових".

Павло Бакунець Народний депутат України, член депутатської групи "Довіра" Це абсолютний нонсенс. Ніякого збільшення зарплат народним обранцям не відбулося. Постанова стосувалася до тих депутатів, які не належать до жодного комітету.

Так, як він додав, це стандартна процедура – щороку триває голосування за постанову, згідно з якою йде нарахування заробітних плат нардепам. Ця постанова за 2021 рік втратила чинність ще у січні 2022 року.

"У лютому тривала підготовка до голосування. Однак цього не відбулося, оскільки почалася повномасштабна війна", – додав нардеп.

Яка зарплата у депутатів

Що ж до самих цифр. Минулого року середня зарплата народних депутатів складала приблизно 30 – 40 тисяч гривень.

Цьогоріч заробітна плата була закладена приблизно у такому ж розмірі.

"Однак, за відсутності цієї постанови, її не могли нараховувати. З цих грошей нараховували меншу половину. Тобто, народні обранці протягом війни отримувли зарплату у розмірі 18 – 20 тисяч гривень", – додав він.

Новою постановою ж проголосували за оклади депутатів, які не входять у жоден комітет, ще раз наголосив він.

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Зарплати чиновникам підняли