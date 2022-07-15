Так, Кабінет міністрів змінив схему посадових окладів на посадах державної служби. Постанова набирає чинності з дня її опублікування, а застосовується з 1 липня 2022 року, коли в Україні збільшився розмір прожиткового мінімуму.

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Як змінились зарплати чиновників

Згідно з постановою, посадовий оклад спеціаліста державних органів, юрисдикція яких поширюється на територію однієї або кількох областей, збільшили з 5 100 до 5 300 гривень.

Окрім цього, посадовий оклад спеціаліста державних органів, юрисдикція яких поширюється на територію одного або кількох районів, районів у містах, міст обласного значення зросла з 4 962 до 5 200 гривень.

Також посадовий оклад провідного спеціаліста державних органів, юрисдикція яких поширюється на територію одного або кількох районів, районів у містах, міст обласного значення зросла з 5 100 до 5 300 гривень.

В Україні збільшили розмір прожиткового мінімуму

З 1 липня 2022 року в Україні планово збільшили розмір прожиткового мінімуму для працездатних громадян – з 2 481 гривні до 2 600 гривень. Це передбачено законом про державний бюджет.

Згідно з законодавством, посадовий оклад держслужбовців не може бути менш ніж два розміри прожиткових мінімумів.

До слова, попри війну, розв'язану росією, Україна продовжує збільшувати розмір мінімальної пенсії і соціальних виплат. Упродовж 2022 року українців очікують 5 підвищень. Вони стосуватимуться як пенсій, так і соціальних виплат, гарантованих державою. Зауважимо, що одна з них уже була в липні.

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