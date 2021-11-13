Нардепов будут проверять на входе: в Раде ужесточают карантинные ограничения

На фоне ухудшения эпидемической ситуации в Верховной Раде усилили карантинные ограничения. Новые правила входа в админздание вступают в силу с 15 ноября.

У всех народных депутатов будут проверять сертификат о вакцинации в приложении "Дия". Об этом сообщил председатель парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.

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В то же время, по его словам, нардепы, которые отказались от прививки, будут вынуждены делать тест на выявление заболевания. Однако соответствующее тестирование будет проходить за свой счет.

Новые правила входа в административное здание Верховной Рады распространяются не только на народных депутатов, но и на журналистов и сотрудников Аппарата ВР,

– отметил он.

Кроме этого, Михаил Радуцкий отметил, что следующим шагом будет создание реального механизма привлечения депутата к административной ответственности за нарушение масочного режима.

"Сертификат вакцинации не дает права пренебрегать требованиями карантина", – добавил парламентарий.

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заболели – 3 203 149 человек;

выздоровели – 2 620 094 человека;

умерли – 76 302 пациента.

Михаил Радуцкий сообщил, что среди нардепов есть еще такие, кто отказывается вакцинироваться. Для работы в Раде им придется каждый раз сдавать тест.

Текст публикации Михаила Радуцкого:

С понедельника Верховная Рада будет закрыта для депутатов без сертификатов вакцинации или отрицательного ПЦР-теста или справки о выздоровлении.

Это наша инициатива, и я очень рад, что нам удалось ее реализовать. Не может власть устанавливать для себя отдельные правила.

2 ноября поддержал соответствующее Постановление нашего Комитета, в пятницу спикер Руслан Стефанчук подписал распоряжение на его выполнение.

У нардепов, которые еще не вакцинировались, будет возможность это сделать неподалеку от Верховной Рады. В понедельник открывается новый центр вакцинации против COVID-19, расположенный в отеле "Национальный", улица Липская, 5. Декларация с семейным врачом для прививки не обязательна.

Впрочем, ее наличие значительно ускоряет процесс внесения данных о прививках в электронную систему здравоохранения. Коллегам, которые не имеют такой декларации, советую взять с собой на вакцинацию паспорт и индивидуальный налоговый номер.

К сожалению, нам не удалось убедить некоторых народных избранников. Им придется пройти тест. В понедельник с 8 до 10 часов в помещении врачебной амбулатории №2 по адресу: улица Шелковичная, 2, кабинет 110 будет работать лаборатория по экспресс-тестированию.

Государство за тестирование депутатов не платит. Тестирование будет проходить за свой счет.

На входе в здания ВРУ сотрудники УГО Украины будут проверять сертификаты в приложении "Дия" с помощью специальных устройств для считывания QR-кода.

Новые правила касаются не только народных депутатов, но и сотрудников аппарата Верховной Рады и журналистов.

Следующий шаг, о котором мы говорим еще с начала года – реальный механизм привлечения депутата к административной ответственности за нарушение масочного режима. Сертификат вакцинации не предоставляет права пренебрегать требованиями карантина!