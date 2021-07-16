Пятую сессию закрыли в пятницу, 16 июля. Следующие заседания, по традиционному графику, должны были начаться в сентябре.

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Депутатов снова могут собрать

Впрочем, каникулы и отдых нардепам, скорее всего, не светит. Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков предположил, что нардепов соберут на внеочередное заседание во вторник, 20 июля.

По его словам, депутаты пока официально не обращались к нему с таким предложением. Однако уже есть разговоры, что стоит собраться на голосование, чтобы разблокировать подписание законопроектов о судебной реформе и ликвидации "Укроборонпрома".

Действительно, в понедельник мы ожидаем такое обращение о проведении внеочередного заседания, на котором будут рассмотрены некоторые постановления об отмене законопроектов, которые заблокировали их подписания,

– сказал Разумков.

Информацию о внеочередном заседании обнародовал в своей телеграмме и нардеп Александр Качура. Он также заявил о рассмотрении "заблокированных законов".

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