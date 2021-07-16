Пятую сессию закрыли в пятницу, 16 июля. Следующие заседания, по традиционному графику, должны были начаться в сентябре.
На этом заседании Монастырский стал министром внутренних дел вместо Авакова
Депутатов снова могут собрать
Впрочем, каникулы и отдых нардепам, скорее всего, не светит. Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков предположил, что нардепов соберут на внеочередное заседание во вторник, 20 июля.
По его словам, депутаты пока официально не обращались к нему с таким предложением. Однако уже есть разговоры, что стоит собраться на голосование, чтобы разблокировать подписание законопроектов о судебной реформе и ликвидации "Укроборонпрома".
Действительно, в понедельник мы ожидаем такое обращение о проведении внеочередного заседания, на котором будут рассмотрены некоторые постановления об отмене законопроектов, которые заблокировали их подписания,
– сказал Разумков.
Информацию о внеочередном заседании обнародовал в своей телеграмме и нардеп Александр Качура. Он также заявил о рассмотрении "заблокированных законов".
"Батькивщина" и ОПЗЖ заблокировали подписание законов: главное
- 14 июля нардепы поддержали законопроект №5068 О Высшем совете правосудия во втором чтении. Он предусматривает конкурсный отбор и проверку на добропорядочность.
- Впрочем, на это решение сразу же подали законопроекты об отмене.
- На сайте Верховной Рады указано, что авторами проектов внесенных постановлений являются депутаты фракций "Батькивщины", "Оппозиционной платформы – За жизнь" и группы "Довіра".
- Такая же судьба у законопроекта о ликвидации "Укроборонпрома".