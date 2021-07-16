Речь идет о законопроекте №5068, который меняет порядок назначения на должности членов ВСП и деятельности его дисциплинарных инспекторов.
К теме Думаю, что летом 2022 года получим существенно обновленный ВСП, – эксперт
Отметим, что Высший совет правосудия – это главный орган в судебной власти Украины. Его члены имеют право полностью контролировать назначение и увольнение судей.
На сайте Верховной Рады указано, что авторами проектов внесенных постановлений являются депутаты фракций "Батькивщины", "Оппозиционной платформы – За жизнь" и группы "Довира".
Что этому предшествовало
- 14 июля нардепы поддержали законопроект №5068 во втором чтении. Он предусматривает конкурсный отбор и проверку на добропорядочность членов Высшего совета правосудия.
- Кроме этого, закон также определяет образование этического совета. Его представители будут определять соответствие кандидата на должность члена ВСП определенным критериям.
- Председатель общественной организации Фонд DEJURE Роман Маселко назвал одобрение инициативы победой. Однако предостерег, что ее реализация будет сложной.
- В то же время президент Зеленский подчеркнул, что "это без преувеличения историческое событие". И добавил, что имеет целью вернуть доверие и уважение к судам.