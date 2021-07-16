Речь идет о законопроекте №5068, который меняет порядок назначения на должности членов ВСП и деятельности его дисциплинарных инспекторов.

К теме Думаю, что летом 2022 года получим существенно обновленный ВСП, – эксперт

Отметим, что Высший совет правосудия – это главный орган в судебной власти Украины. Его члены имеют право полностью контролировать назначение и увольнение судей.

На сайте Верховной Рады указано, что авторами проектов внесенных постановлений являются депутаты фракций "Батькивщины", "Оппозиционной платформы – За жизнь" и группы "Довира".

Почему подписание заблокировано? Председатель парламента не может подписать закон и передать его на подпись главе государства, пока нардепы не рассмотрят эти документы.

Что этому предшествовало