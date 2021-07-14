Такое мнение высказал председатель общественной организации Фонд DEJURE Роман Маселко. Он считает, что Украина 2 года шла к этому.

Важно Историческое событие для Украины, – Зеленский об одобрении закона о судебной реформе

Украинцы начали активно требовать судебную реформу после того, как поменялась власть – эта реформа была одним из обещаний.

Это победа, но во время реализации норм будет еще очень много проблем,

– высказался Маселко об одобрении законопроекта.

Он пояснил, что в ВРП еще остались рычаги влияния на эти изменения.

"Мы должны сохранять максимальную мобилизацию для того, чтобы не только обеспечить принятие реформы, но и ее реализацию", – призвал Маселко.

Справка. Закон о реформе ВСП приняли 14 июля. Согласно документу, состоится конкурсный отбор и проверка на добропорядочность членов Высшего совета правосудия.

Почему законопроект не приняли раньше

Как отметил Маселко, все международные партнеры и общественность говорили, в чем проблема реформы. Они отмечали, что надо изменить органы судейского самоуправления:

Высший совет правосудия;

Высшую квалификационную комиссию судей.

Именно эти органы и обеспечивали контроль судебной власти.

Их называют судейской мафией, поэтому они обеспечивали максимальное сопротивление изменениям, признавали их неконституционными и блокировали. Было очень трудно проголосовать эти законопроекты, но это случилось. Мы получили новый шанс на настоящую судебную реформу,

– заявил Маселко.

Следующие шаги

Он отметил, что теперь необходимо:

создать этический совет;

очистить ВРП от недобропорядочных членов;

выбрать новых, которые будут отвечать критериям добропорядочности и компетентности;

после этого ВСП и ВККС должны взяться за очистку всех судов.

"Только после этого состоится судебная реформа, которую мы все ожидаем. Когда каждый гражданин придет в суд, увидеть судью, к которому нет вопросов по состоянию, коррупции или кумовстве. Он сможет ожидать справедливого решения", – подытожил Маселко.

Маселко об одобрении закона О судебной реформе: смотрите видео