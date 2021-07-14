Такое мнение высказал председатель общественной организации Фонд DEJURE Роман Маселко. Он считает, что Украина 2 года шла к этому.
Важно Историческое событие для Украины, – Зеленский об одобрении закона о судебной реформе
Украинцы начали активно требовать судебную реформу после того, как поменялась власть – эта реформа была одним из обещаний.
Это победа, но во время реализации норм будет еще очень много проблем,
– высказался Маселко об одобрении законопроекта.
Он пояснил, что в ВРП еще остались рычаги влияния на эти изменения.
"Мы должны сохранять максимальную мобилизацию для того, чтобы не только обеспечить принятие реформы, но и ее реализацию", – призвал Маселко.
Почему законопроект не приняли раньше
Как отметил Маселко, все международные партнеры и общественность говорили, в чем проблема реформы. Они отмечали, что надо изменить органы судейского самоуправления:
- Высший совет правосудия;
- Высшую квалификационную комиссию судей.
Именно эти органы и обеспечивали контроль судебной власти.
Их называют судейской мафией, поэтому они обеспечивали максимальное сопротивление изменениям, признавали их неконституционными и блокировали. Было очень трудно проголосовать эти законопроекты, но это случилось. Мы получили новый шанс на настоящую судебную реформу,
– заявил Маселко.
Следующие шаги
Он отметил, что теперь необходимо:
- создать этический совет;
- очистить ВРП от недобропорядочных членов;
- выбрать новых, которые будут отвечать критериям добропорядочности и компетентности;
- после этого ВСП и ВККС должны взяться за очистку всех судов.
"Только после этого состоится судебная реформа, которую мы все ожидаем. Когда каждый гражданин придет в суд, увидеть судью, к которому нет вопросов по состоянию, коррупции или кумовстве. Он сможет ожидать справедливого решения", – подытожил Маселко.
Маселко об одобрении закона О судебной реформе: смотрите видео