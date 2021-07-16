Мовиться про законопроєкт №5068, який змінює порядок призначення на посади членів ВРП та діяльності її дисциплінарних інспекторів.

До теми Думаю, що влітку 2022 року матимемо суттєво оновлену ВРП, – експертка

Зазначимо, що Вища рада правосуддя – це головний орган в судовій владі України. Його члени мають право повністю контролювати призначення і звільнення суддів.

На сайті Верховної Ради вказано, що авторами проєктів внесених постанов є депутати фракцій "Батьківщини", "Опозиційної платформи – За життя" та групи "Довіра".

Чому підписання заблоковане? Голова парламенту не може підписати ухвалений закон та передати його на підпис главі держави, поки нардепи не розглянуть ці документи.

Що цьому передувало