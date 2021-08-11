В организации подсчитали общее количество помощников народных депутатов из всех фракций. Сейчас в парламенте таких 4 188.

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Помощники парламентариев: статистика по фракциям

Большинство помощников народных депутатов – 3 130 – работают на общественных началах, 990 – по срочному трудовому договору на постоянной основе, а 68 – по срочному трудовому договору по совместительству.

Количественно больше всего помощников народных депутатов от "Слуги народа" – 2 208, далее идет "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 538 и "Батькивщина" – 341. Меньше всего помощников у "Голоса" – 155.



Количество помощников у нардепов по фракциям / инфографика "ЧЕСНО"

Если считать количество помощников в среднем на одного нардепа, то больше всего их у "Батькивщины" – 14, группы "Довіра" – 13, ОПЗЖ – 12. При этом наименьшее количество помощников на одного нардепа у фракции "Голос" – 8.



Среднее количество помощников на одного нардепа по фракциям / инфографика "ЧЕСНО"

Лидеры по количеству помощников среди нардепов

максимальное количество помощников имеет нардеп от ОПЗЖ Юрий Павленко – 31;

на второй строчке еще один нардеп ОПЗЖ Виктор Черный – имеет 30 помощников;

третьим является представитель фракции "Батькивщина" Вадим Ивченко – 29 помощников.