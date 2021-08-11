В организации подсчитали общее количество помощников народных депутатов из всех фракций. Сейчас в парламенте таких 4 188.
Читайте также Почти миллион на ковры в Верховной Раде: проведут тендер
Помощники парламентариев: статистика по фракциям
Большинство помощников народных депутатов – 3 130 – работают на общественных началах, 990 – по срочному трудовому договору на постоянной основе, а 68 – по срочному трудовому договору по совместительству.
- Количественно больше всего помощников народных депутатов от "Слуги народа" – 2 208, далее идет "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 538 и "Батькивщина" – 341. Меньше всего помощников у "Голоса" – 155.
Количество помощников у нардепов по фракциям / инфографика "ЧЕСНО"
- Если считать количество помощников в среднем на одного нардепа, то больше всего их у "Батькивщины" – 14, группы "Довіра" – 13, ОПЗЖ – 12. При этом наименьшее количество помощников на одного нардепа у фракции "Голос" – 8.
Среднее количество помощников на одного нардепа по фракциям / инфографика "ЧЕСНО"
Лидеры по количеству помощников среди нардепов
- максимальное количество помощников имеет нардеп от ОПЗЖ Юрий Павленко – 31;
- на второй строчке еще один нардеп ОПЗЖ Виктор Черный – имеет 30 помощников;
- третьим является представитель фракции "Батькивщина" Вадим Ивченко – 29 помощников.
Нардепы, у которых есть больше всего помощников во фракции / инфографика "ЧЕСНО"
- Во фракции "Слуги народа" больше всего помощников имеют нардепы Сергей Мандзий, Святослав Юраш и Юлия Овчинникова – по 29.
- В "Евросолидарности" 24 помощника имеет мажоритарщик со Львовщины Михаил Бондарь. Во фракции "Голоса" лидером является Соломия Бобровская – 22 помощника, в депутатской группе "Довіра": нардепы Сергей Шахов – 25, Максим Ефимов – 24, Закарпатский мажоритарщик Роберт Горват – 24.
- В группе "За майбутнє" лидирует по количеству помощников мажоритарщик из Хмельницкой области Александр Герега – 24.
- У 4 нардепов работает только по одному помощнику – у Андрея Осадчука из "Голоса", Максима Павлюка и Маргариты Шол от "Слуги народа", Тараса Козака из ОПЗЖ.
- Некоторые депутаты работают без помощников – "слуга" Николай Сольский, депутаты от "ЕС" Петр Порошенко и Мустафа Джемилев.
Помощник нардепа: что предусматривает закон
- По законодательству, каждый парламентарий может иметь до 31 помощника-консультанта.
- Они помогают нардепам готовить законопроекты, организуют проведение отчетов и встреч с избирателями, выполняют поручения депутата во взаимоотношениях с избирателями, а также с органами исполнительной власти и местного самоуправления, СМИ, предприятиями, организациями.
- "Платить" депутат может максимум 10 помощникам, ведь закон обязывает выплачивать как минимум минимальную зарплату.