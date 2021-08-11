Ковры обойдутся в почти миллион гривен. Об этом стало известно 3 августа, когда на Prozorro разместили информацию.

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В Раде закупят новые ковры

Один метр ковра стоит 1 026 гривен. Предварительно известно, что должны заменить 960 метров коврового покрытия. Это будет стоить 985,4 тысячи гривен. Говорится о закупке:

340 метров – шириной 1,4 метра;

130 метров – шириной 1,2 метра;

130 метров – шириной 1 метр;

260 метров – в ширину 0,8 метра;

также 100 метров – в ширину 0,7 метра.

Заявки будут принимать до 23 августа 2021 года.

Предыдущие тендеры: коротко