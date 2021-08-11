Ковры обойдутся в почти миллион гривен. Об этом стало известно 3 августа, когда на Prozorro разместили информацию.
Заметьте Верховная Рада проведет торжественное заседание по случаю Дня Независимости Украины
В Раде закупят новые ковры
Один метр ковра стоит 1 026 гривен. Предварительно известно, что должны заменить 960 метров коврового покрытия. Это будет стоить 985,4 тысячи гривен. Говорится о закупке:
- 340 метров – шириной 1,4 метра;
- 130 метров – шириной 1,2 метра;
- 130 метров – шириной 1 метр;
- 260 метров – в ширину 0,8 метра;
- также 100 метров – в ширину 0,7 метра.
Заявки будут принимать до 23 августа 2021 года.
Предыдущие тендеры: коротко
- В начале августа стало известно, что Рада закупила 21 автомобиль. Говорится о Toyota Camry Comfort совокупной стоимостью 17,9 миллиона гривен ($ 667 тысяч).
- Стоимость одного транспортного средства составила 852 857 гривен.
- Кстати, в начале июля на Херсонщине в школе-саду провели странный тендер на 4 сосиски за 32 гривны. Хотя количество учеников в учебном заведении – около 200 учеников.