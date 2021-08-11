Килими обійдуться в майже мільйон гривень. Про це стало відомо 3 серпня, коли на Prozorro розмістили інформацію.

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У Раді закуплять нові килими

Один метр килима коштує 1026 гривень. Попередньо відомо, що мають замінити 960 метрів килимового покриття. Це коштуватиме 985,4 тисячі гривень. Мовиться про закупівлю:

340 метрів – з шириною 1,4 метра;

130 метрів – шириною 1,2 метра;

130 метрів – шириною 1 метра;

260 метрів – завширшки 0,8 метра;

також 100 метрів – завширшки 0,7 метра.

Заявки прийматимуть до 23 серпня 2021 року.

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