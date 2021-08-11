Килими обійдуться в майже мільйон гривень. Про це стало відомо 3 серпня, коли на Prozorro розмістили інформацію.
Зауважте Верховна Рада проведе урочисте засідання з нагоди Дня Незалежності України
У Раді закуплять нові килими
Один метр килима коштує 1026 гривень. Попередньо відомо, що мають замінити 960 метрів килимового покриття. Це коштуватиме 985,4 тисячі гривень. Мовиться про закупівлю:
- 340 метрів – з шириною 1,4 метра;
- 130 метрів – шириною 1,2 метра;
- 130 метрів – шириною 1 метра;
- 260 метрів – завширшки 0,8 метра;
- також 100 метрів – завширшки 0,7 метра.
Заявки прийматимуть до 23 серпня 2021 року.
Попередні тендери: коротко
- На початку серпня стало відомо, що Рада закупила 21 автомобіль. Мовиться про Toyota Camry Comfort сукупною вартістю 17,9 мільйона гривень ($ 667 000).
- Вартість одного транспортного засобу становила 852 857 гривень.
- До речі, на початку липня на Херсонщині у школі-садку провели дивний тендер на 4 сосиски за 32 гривні. Хоча кількість учнів у закладі освіти – близько 200 учнів.