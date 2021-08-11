Килими обійдуться в майже мільйон гривень. Про це стало відомо 3 серпня, коли на Prozorro розмістили інформацію.

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У Раді закуплять нові килими

Один метр килима коштує 1026 гривень. Попередньо відомо, що мають замінити 960 метрів килимового покриття. Це коштуватиме 985,4 тисячі гривень. Мовиться про закупівлю:

  • 340 метрів – з шириною 1,4 метра;
  • 130 метрів – шириною 1,2 метра;
  • 130 метрів – шириною 1 метра;
  • 260 метрів – завширшки 0,8 метра;
  • також 100 метрів – завширшки 0,7 метра.

Заявки прийматимуть до 23 серпня 2021 року.

Попередні тендери: коротко

  • На початку серпня стало відомо, що Рада закупила 21 автомобіль. Мовиться про Toyota Camry Comfort сукупною вартістю 17,9 мільйона гривень ($ 667 000).
  • Вартість одного транспортного засобу становила 852 857 гривень.
  • До речі, на початку липня на Херсонщині у школі-садку провели дивний тендер на 4 сосиски за 32 гривні. Хоча кількість учнів у закладі освіти – близько 200 учнів.