В організації підрахували загальну кількість помічників народних депутатів з усіх фракцій. Наразі у парламенті таких 4 188.
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Помічники парламентарів: статистика за фракціями
Більшість помічників народних депутатів – 3 130 – працюють на громадських засадах, 990 – за строковим трудовим договором на постійній основі, а 68 – за строковим трудовим договором за сумісництвом.
- Кількісно найбільше помічників у народних депутатів від "Слуги народу" – 2 208, далі йде "Опозиційна платформа – За життя" – 538 та "Батьківщина" – 341. Найменше помічників у "Голосу" – 155.
Кількість помічників у нардепів за фракціями / Інфографіка "ЧЕСНО"
- Якщо рахувати кількість помічників у середньому на одного нардепа, то найбільше їх у "Батьківщини" – 14, групи "Довіра" – 13, ОПЗЖ – 12. Натомість найменша кількість помічників на одного нардепа у фракції "Голос" – 8.
Середня кількість помічників на одного нардепа за фракціями / Інфографіка "ЧЕСНО"
Лідери за кількістю помічників серед нардепів
- максимальну кількість помічників має нардеп від ОПЗЖ Юрій Павленко – 31;
- на другій сходинці ще один нардеп ОПЗЖ – Віктор Чорний – має 30 помічників;
- третім є представник фракції "Батьківщина" Вадим Івченко – 29 помічників.
Нардепи, в яких є найбільше помічників у фракції / Інфографіка "ЧЕСНО"
- У фракції "Слуги народу" найбільше помічників мають нардепи Сергій Мандзій, Святослав Юраш та Юлія Овчинникова – по 29.
- В "Євросолідарності" 24 помічники має мажоритарник зі Львівщини Михайло Бондар. У фракції "Голосу" лідеркою є Соломія Бобровська – 22 помічники, у депутатській групі "Довіра": нардепи Сергій Шахов – 25, Максим Єфімов – 24, закарпатський мажоритарник Роберт Горват – 24.
- У групі "За майбутнє" лідирує за кількістю помічників мажоритарник із Хмельниччини Олександр Герега – 24.
- У 4 нардепів працює тільки по одному помічнику – в Андрія Осадчука з "Голосу", Максима Павлюка і Маргарити Шол від "Слуги народу", Тараса Козака з ОПЗЖ.
- Деякі депутати працюють без помічників – "слуга" Микола Сольський, депутати від "ЄС" Петро Порошенко та Мустафа Джемілєв.
Помічник нардепа: що передбачає закон
- За законодавством, кожен парламентар може мати до 31 помічника-консультанта.
- Вони допомагають нардепам готувати законопроєкти, організовують проведення звітів і зустрічей з виборцями, виконують доручення нардепа у взаєминах із виборцями, а також з органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, ЗМІ, підприємствами, організаціями.
- "Платити" депутат може максимум 10 помічникам, адже закон зобов'язує виплачувати щонайменше мінімальну зарплату.