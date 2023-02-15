"Награда от Орбана": нардепу Виктору Балоге запретили въезд в Венгрию

Народному депутату Виктору Балоге запретили въезд в Венгрию, а следовательно и в ЕС. Срок запрета составляет 5 лет.

Нардеп подтвердил информацию на своей странице в фейсбуке и заявил, что в Будапеште решили, что он представляет угрозу нацбезопасности Венгрии. Балога зиронизировал, что получил "награду" от венгерского премьера Виктора Орбана.

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Балога отреагировал на решение Венгрии

"Получил награду от мелкого деятеля современности Орбана – представляю угрозу национальной безопасности Венгрии. Показательно, что венгерская власть меня "испугалась" в день установления национального государственного символа Украины – Тризуба, вместо имперского символа "Великой Венгрии" турула на Мукачевском замке", – написал Балога.

Нардеп заявил, что воспринимает такое решение "путинских прихвостней, как признание эффективности нашей борьбы за территориальную целостность и суверенитет Украины".

Балоге запретили въезд в ЕС

Венгерское издание PestiSrácok сообщило, что Балоге запретили въезд в Евросоюз. Роман Поворозник, помощник-консультант Балоги, в комментарии "Общественному" подтвердил информацию.

По его словам, ограничения на въезд нардепа действуют по всем странам шенгенской зоны.

Запрет в шенгенскую информационную систему внесло правительство Венгрии за угрозу их национальным интересам и безопасности после решение об установлении государственного герба Украины вместо венгерского турула в Мукачевском замке.

"КМКС Партия венгров Украины" будет подавать иск в суд в связи со снятием флагов Венгрии и венгерскоязычных вывесок из учебных заведений в Мукачевском районе Закарпатья.