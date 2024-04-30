"Не по душе": два нардепа уже больше года не ходят на заседания Верховной Рады

Народные депутаты от политгруппы "За майбутнє" Степан Ивахив и Игорь Палица с августа 2023 года не появляются в Верховной Раде. Но даже до полномасштабного вторжения их редко можно было застать на работе.

Bihus.Info опубликовал материал о народных депутатах, которые чаще всего прогуливают голосования в Верховной Раде в течение года и более. Мотивация у них довольно интересная, передает 24 Канал.

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"Не по душе"

Народные депутаты от группы "За будущее" Степан Ивахив и Игорь Палица не слишком беспокоятся за будущее собственного государства. Журналисты Bihus.Info выяснили, что нардепы прекратили посещать голосования в Верховной Раде еще в 2023 году.

Степан Ивахив, известный как соучредитель группы компаний "Континиум", контролирующий сеть АЗС WOG, утверждает, что появляться в сессионном зале ему уже "не по душе".

Я человек, который по жизни привык что-то действовать или на что-то влиять. А поскольку Верховная Рада превратилась в "пойди нажми кнопку" – оно мне не по душе и не к сердцу,

– заявил Степан Ивахив.

Журналисты узнали, что почти 5 лет депутатства Ивахив стал соинициатором только 7 законопроектов, из которых только один стал действующим актом. А вообще появляться в Верховной Раде он перестал с августа 2023 года. Однако депутат убеждает: если бы его попросили появиться на работе – он бы это непременно сделал.

"Ко мне никто не обращался, что мой голос есть в такой большой необходимости. Если бы, конечно, сказали, что мой голос необходим, я бы, конечно, бросился и приехал", – утверждает Ивахив.

Нардепа спросили также о личной ответственности перед избирателями. Его ответ был таким: "Это моя политическая ответственность, но я с ней буду жить, мучиться и с ней и умру".

"Не буду сидеть с членами ОПЗЖ"

Однопартиец Степана Ивахива нардеп Игорь Палица имеет другое оправдание. Он не появляется на голосованиях в Верховной Раде принципиально.

После начала войны был внесен законопроект о запрете членам ОПЗЖ ходить на заседания Верховной Рады. Я сказал, что пока этот закон не пройдет хотя бы в регламентный комитет и его не вынесут на голосование в зал, я не буду находиться под одним потолком с бывшими членами ОПЗЖ,

– объяснил Игорь Палица.

Нардеп от "За будущее" рассказал журналистам, что находится в Украине и якобы общается с избирателями. И пока депутаты из ОПЗЖ голосуют за законопроекты, Палица не видит смысла появляться на работе.

"А какой смысл, зачем я там буду сидеть? На кого я буду смотреть? На Качного (нардеп от ОПЗЖ – 24 Канал) У меня принципиальная позиция", – подчеркнул Палица.

Стоит заметить, что журналисты Bihus.Info заметили, что большинство заседаний Верховной Рады регулярно пропускает целый ряд народных депутатов по разным причинам. Некоторые имитируют бурную деятельность в соцсетях, хотя на заседаниях ВР фактически не появляются.