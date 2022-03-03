Нардепы пришли в Раду на заседание в камуфляжах, а затем – на оборону Киева
3 марта 2022 , 22:02Читати новину українською
Народные депутаты собрались на заседание 3 марта, где приняли 14 важных законов и обращения к международным организациям. Избранники пришли на заседание в камуфляже и рабочей одежде, ведь сразу после него отправились на оборону столицы.
Политики, которые не покинули столицу, как это сделало большинство предателей из ОПЗЖ, активно включились в процесс защиты города. Поэтому на заседание парламента нардепы пришли в той одежде, в которой и работают на местах.
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Нардепы на заседании Верховной Рады 3 марта / Фото Комитета гуманитарной и информационной политики
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