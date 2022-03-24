Нардепы собрались в полном зале: Рада одобрила важные законопроекты

Нардепы 24 марта собрались в здании Верховной Рады на заседание. По его итогам они одобрили несколько десятков законопроектов.

В зале парламента были 363 нардепа. Заседание начали с выступлений политиков из Латвии и Эстонии.

Актуально Россия напала на Украину: хронология основных событий 5 недели войны

Какие законопроекты одобрила Рада

обращение в ООН, ЕС, НАТО и другие международные организации о необходимости принять дополнительные совместные меры для прекращения агрессии России;

"таможенную реформу" и дополнительные налоговые льготы для бизнеса во время военного положения;

во время военного положения; упрощение оборота сельскохозяйственных земель для обеспечения посевной в условиях войны;

урегулирование вопросов по пенсиям в случае потери кормильца для членов семей погибших участников АТО/ООС;

определение системы социальной защиты ветеранов войны и комплексного обзора системы социальной защиты;

и комплексного обзора системы социальной защиты; расширение перечня лиц, которым предоставляется государственная охрана;

отмена уголовной ответственности в случаях добровольной сдачи лицом оружия и боевых припасов;

присвоение специальных званий полиции во время действия военного положения;

детализации порядка осуществления уголовного производства в условиях военного положения;

совершенствование ответственности за коллаборационную деятельность;

обеспечение эффективного функционирования экспортно-кредитного агентства;

уголовная ответственность за использование во время военного положения гуманитарной помощи не по целевому назначению;

предоставление дополнительных полномочий центральной и местной власти для оперативного одобрения решений в условиях военного положения;

отмена ВНО в 2022-м году с заменой на другую модель поступления;

продолжение возможности участия международных организаций в закупке лекарств для Украины (только первое чтение);

особенности обращения с военнопленными и установления полномочий органов власти в этом вопросе;

урегулирование участия народных депутатов в ВСУ и ТрО (только первое чтение);

упрощенная процедура предоставления помещений в аренду на льготных условиях (только первое чтение);

совершенствование основ организации и ведения движения сопротивления;

уголовная ответственность за публикацию информации о перемещении ВСУ;

увольнение членов Наблюдательного совета за неприбытие на место работы;

увольнение Романа Лещенко с должности министра аграрной политики;

другие законопроекты.

Также 5 депутатов вышли из фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь". Речь идет о Валерии Гнатенко, Игоре Кисилеве, Александре Лукашеве, Владимире Морозове и Наталье Приходько. Также из "Батькивщины" вышел Антон Яценко.

Это может вас заинтересовать – Потери врага по состоянию на 24 марта: видео