Нардепы собрались в полном зале: Рада одобрила важные законопроекты
24 марта 2022 , 16:14Читати новину українською
Источник:телеграм "Железный нардеп"
Нардепы 24 марта собрались в здании Верховной Рады на заседание. По его итогам они одобрили несколько десятков законопроектов.
В зале парламента были 363 нардепа. Заседание начали с выступлений политиков из Латвии и Эстонии.
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Какие законопроекты одобрила Рада
- обращение в ООН, ЕС, НАТО и другие международные организации о необходимости принять дополнительные совместные меры для прекращения агрессии России;
- "таможенную реформу" и дополнительные налоговые льготы для бизнеса во время военного положения;
- упрощение оборота сельскохозяйственных земель для обеспечения посевной в условиях войны;
- урегулирование вопросов по пенсиям в случае потери кормильца для членов семей погибших участников АТО/ООС;
- определение системы социальной защиты ветеранов войны и комплексного обзора системы социальной защиты;
- расширение перечня лиц, которым предоставляется государственная охрана;
- отмена уголовной ответственности в случаях добровольной сдачи лицом оружия и боевых припасов;
- присвоение специальных званий полиции во время действия военного положения;
- детализации порядка осуществления уголовного производства в условиях военного положения;
- совершенствование ответственности за коллаборационную деятельность;
- обеспечение эффективного функционирования экспортно-кредитного агентства;
- уголовная ответственность за использование во время военного положения гуманитарной помощи не по целевому назначению;
- предоставление дополнительных полномочий центральной и местной власти для оперативного одобрения решений в условиях военного положения;
- отмена ВНО в 2022-м году с заменой на другую модель поступления;
- продолжение возможности участия международных организаций в закупке лекарств для Украины (только первое чтение);
- особенности обращения с военнопленными и установления полномочий органов власти в этом вопросе;
- урегулирование участия народных депутатов в ВСУ и ТрО (только первое чтение);
- упрощенная процедура предоставления помещений в аренду на льготных условиях (только первое чтение);
- совершенствование основ организации и ведения движения сопротивления;
- уголовная ответственность за публикацию информации о перемещении ВСУ;
- увольнение членов Наблюдательного совета за неприбытие на место работы;
- увольнение Романа Лещенко с должности министра аграрной политики;
- другие законопроекты.
Также 5 депутатов вышли из фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь". Речь идет о Валерии Гнатенко, Игоре Кисилеве, Александре Лукашеве, Владимире Морозове и Наталье Приходько. Также из "Батькивщины" вышел Антон Яценко.
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