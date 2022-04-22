Нардепы урегулировали правовой режим на временно оккупированных территориях: важные изменения

Нардепы урегулировали правовой режим на временно оккупированных территориях Украины. В частности, во время войны решение о признании территории временно оккупированными принимает СНБО, а вводит его в действие президент Украины.

За соответствующий проект закона проголосовали 300 народных депутатов. Это произошло во время заседания Рады 21 апреля.

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Рада поддержала проект закона о правовом режиме на оккупированной территории

Принятие проекта закона Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины о регулировании правового режима на временно оккупированной территории Украины" обеспечит четкое правовое регулирование деятельности государства с учетом реальной текущей ситуации,

– говорится в пояснительной записке.

Во время военного положения правовой режим временно оккупированной территории определяет, изменяет и отменяет Совет нацбезопасности и обороны и вводит в действие указ президента.

Кроме того, Верховная Рада оставила в силе данные о том, что Крым и Севастополь временно оккупированы с 20 февраля 2014 года, а отдельные территории Донецкой и Луганской областей – с 7 апреля 2014 года.

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