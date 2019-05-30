Нардепы с БПП завязали Гройсману руки на парламентские выборы, – политический обозреватель

Верховная Рада провалила голосование за отставку премьер-министра Владимира Гройсмана. Партии "Народный фронт" и "БПП" отказались давить на кнопки за увольнение главы правительства, мол, новоизбранный президент не представил достойную кандидатуру на место Гройсмана.

Как отметил политический обозреватель Евгений Будерацкий в прямом эфире 24 каналу, в этом есть исключительно политический подтекст.

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По его мнению, партии "Народный фронт" и "БПП" завязали ему руки и напомнили, из какой партии он вышел. Напомним, что премьер-министр Владимир Гройсман зашел в парламент в составе партии "БПП", но после того, как решил баллотироваться в новый парламент со своей партией, он стал прямым конкурентом партии Порошенко "Европейская солидарность".

Я считаю, что таким образом нардепы завязали ему руки в парламентскую предвыборную кампанию, которую он тоже хочет проводить. Отныне его постоянно будут возвращать к реальности, мол, пусть занимается своими делами,

– сказал Евгений.

Также он пояснил, что во время предвыборной кампании Гройсман не сможет обвинять во всех бедах предшественников и ссылаться на то, что после первой просьбы президента он сразу ушел в отставку. Поэтому за все насущные проблемы будет отвечать сам Гройсман.

Какие реформы запустило правительство Гройсмана с 2016 года:

пенсионная реформа – введение накопительного уровня;

медицинская реформа – ввели новую модель медицинского обслуживания украинцев;

образовательная реформа – стартовала программа "Новая украинская школа";

децентрализация – больше денег остается в городских бюджетах;

упрощение предоставления административных услуг.

Какие провалы правительства Гройсмана:​