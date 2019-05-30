22:13
30 май 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      КРУШЕНИЕ МИ-8 В РОВЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ВЛАДИМИР ГРОЙСМАН АВАРИЯ СУДНА В БУДАПЕШТЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Россияне не доверяют Путину. Летающее такси по-русски
      Вєсті Кремля
      22:10, сегодня
      Вести.UA: Зачем Зеленский вернул Саакашвили. План по возвращению Януковича
      Вєсті.UA
      20:53, сегодня
      Искать ветер в поле: как работают "черные" нотариусы и почему их почти невозможно найти
      ЦРУ
      19:46, 29 мая
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: Железный занавес. Часть 2
      Згадати все
      22:00, 29 мая
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      КРУШЕНИЕ МИ-8 В РОВЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ВЛАДИМИР ГРОЙСМАН АВАРИЯ СУДНА В БУДАПЕШТЕ

      Нардепы с БПП завязали Гройсману руки на парламентские выборы, – политический обозреватель

      90 Читати новину українською
      Владимир Гройсман
      Владимир Гройсман / 24 канал

      Верховная Рада провалила голосование за отставку премьер-министра Владимира Гройсмана. Партии "Народный фронт" и "БПП" отказались давить на кнопки за увольнение главы правительства, мол, новоизбранный президент не представил достойную кандидатуру на место Гройсмана.

      Как отметил политический обозреватель Евгений Будерацкий в прямом эфире 24 каналу, в этом есть исключительно политический подтекст.

      Читайте также: Месть Порошенко: почему Гройсмана не уволили с должности премьера?

      По его мнению, партии "Народный фронт" и "БПП" завязали ему руки и напомнили, из какой партии он вышел. Напомним, что премьер-министр Владимир Гройсман зашел в парламент в составе партии "БПП", но после того, как решил баллотироваться в новый парламент со своей партией, он стал прямым конкурентом партии Порошенко "Европейская солидарность".

      Я считаю, что таким образом нардепы завязали ему руки в парламентскую предвыборную кампанию, которую он тоже хочет проводить. Отныне его постоянно будут возвращать к реальности, мол, пусть занимается своими делами,
      – сказал Евгений.

      Также он пояснил, что во время предвыборной кампании Гройсман не сможет обвинять во всех бедах предшественников и ссылаться на то, что после первой просьбы президента он сразу ушел в отставку. Поэтому за все насущные проблемы будет отвечать сам Гройсман.

      Какие реформы запустило правительство Гройсмана с 2016 года:

      • пенсионная реформа – введение накопительного уровня;
      • медицинская реформа – ввели новую модель медицинского обслуживания украинцев;
      • образовательная реформа – стартовала программа "Новая украинская школа";
      • децентрализация – больше денег остается в городских бюджетах;
      • упрощение предоставления административных услуг.

      Какие провалы правительства Гройсмана:​

      • внедрение формулы "Роттердам +" по закупке угля;
      • "Консервация" земельной реформы;
      • скандалы в Государственной фискальной службе (суд над Романом Насировым).

       

      blog_ava
      Катастрофа вертолета Ми-8 на Ровненщине: все, что известно об аварии
      сегодня
      1275
      Теги: Новости Украины Владимир Гройсман Новости политики Европейская солидарность Народный фронт Отставка Гройсмана
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 30 мая: авиакатастрофа на Ровненщине и продолжение премьерства Гройсмана
      сегодня , 22:07 Главные новости 30 мая: авиакатастрофа на Ровненщине и продолжение премьерства Гройсмана
      7
      Марсианские пейзажи Каппадокии: фоторепортаж из воздушного шара
      сегодня , 22:01 Марсианские пейзажи Каппадокии: фоторепортаж из воздушного шара
      Олена Скачко 144
      Надежность и экономия: на что нужно обратить внимание, покупая холодильник
      сегодня , 18:40 Надежность и экономия: на что нужно обратить внимание, покупая холодильник
      194
      Битва петиций на сайте АП: на что влияют и как это работает
      сегодня , 21:00 Битва петиций на сайте АП: на что влияют и как это работает
      Світлана Попова 113
      Цены на газ, наличные, парковки: что изменится в июне
      сегодня , 20:20 Цены на газ, наличные, парковки: что изменится в июне
      Яніна Ткачук 350
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук