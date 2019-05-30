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      Нардепи з БПП зав'язали Гройсману руки на парламентські вибори, – політичний оглядач

      378 Читать новость на русском
      Володимир Гройсман
      Володимир Гройсман / 24 канал

      Верховна рада провалила голосування за відставку прем'єр-міністра Володимира Гройсмана. Партії "Народний фронт" та "БПП" відмовилися тиснути на кнопки за звільнення очільника уряду, мовляв, новообраний президент не представив гідну кандидатуру на місце Гройсмана.

      Як зазначив політичний оглядач Євген Будерацький в прямому ефірі 24 каналу, в цьому є виключно політичний підтекст.

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      На його думку, партії "Народний фронт" та "БПП" зав'язали йому руки та нагадали, з якої партії він вийшов. Нагадаємо, що прем'єр-міністр Володимир Гройсман зайшов у парламент у складі партії "БПП", але після того, як вирішив балотуватися у новий парламент зі своєю партією, він став прямим конкурентом партії Порошенка "Європейська солідарність".

      Я вважаю, що у такий спосіб нардепи зав'язали йому руки на парламентську передвиборчу кампанію, яку він теж хоче проводити. Відтепер його постійно повертатимуть до реальності, мовляв, нехай займається своїми справами,
      – сказав Євген.

      Також він пояснив, що під час передвиборчої кампанії Гройсман не зможе звинувачувати у всіх негараздах попередників та посилатися на те, що після першого прохання президента, він одразу пішов у відставку. Тож за всі нагальні проблеми буде відповідати сам Гройсман. 

      Які реформи запустив уряд Гройсмана з 2016 року:

      • пенсійна реформа – запровадження накопичувального рівня;
      • медична реформа – запровадили нову модель медичного обслуговування українців;
      • освітня реформа – стартувала програма "Нова українська школа";
      • децентралізація – більше грошей залишається у міських бюджетах;
      • спрощення надання адміністративних послуг.

      Які провали уряду Гройсмана:

      • впровадження формули "Роттердам+" щодо закупівлі вугілля;
      • "консервація" земельної реформи;
      • скандали у Державній фіскальній службі (суд над Романом Насіровим).

       

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      Теги: Новини України Новини політики Відставка Гройсмана Володимир Гройсман Народний фронт Європейська солідарність
      Джерело: 24 канал
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