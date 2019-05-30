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      Помста Порошенка: чому Гройсмана не звільнили з посади прем’єра?

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      Верховна Рада не підтримала заяву Гройсмана про звільнення
      Верховна Рада не підтримала заяву Гройсмана про звільнення / 24 канал

      Те, що Верховна Рада, зокрема коаліція, не звільнила Гройсмана з посади прем’єра, було прогнозовано. Це сатисфакція Порошенка. Відбулося повне розлучення БПП з Гройсманом.

      Про це 24 каналу розповів політичний експерт Андрій Вігірінський.

      Читайте також: Гройсман не йде у відставку: що буде далі з урядом

      Після відмови Гройсмана балотуватися разом з партією Порошенка прем’єр став прямим конкурентом партії Порошенка "Європейська солідарність". Звільнення з посади прем’єра спрощувало б для Гройсмана ведення своєї кампанії. Тому Порошенку немає сенсу допомагати Гройсману вести передвиборчу агітацію,
      – наголошує Андрій Вігірінський.

      На думку експерта, Гройсман по-різному може розіграти історію з "відставкою". З одного боку, говорить політолог, прем’єр може використати той факт, що парламент йому довіряє і задоволений його роботою. Також грати на тому, що він, як відповідальна людина, подав у відставку, оскільки цього вимагав президент Зеленський, якого підтримує більша частина українців.

      З іншого боку, в найближчі два місяці перед урядом стоятиме чимало викликів, які можуть вдарити по рейтингу Гройсмана. Зокрема, девальвація гривні, недовиконання держбюджету – майже 20 мільярдів гривень дефіциту. Підвищення комунальних тарифів, погашення зовнішніх боргів. Це дестабілізуватиме економічну ситуацію, що мінус Гройсману.

      Залишатися Гройсману на посаді прем’єра зараз – не надто вдалий період, оскільки його партія "Українська стратегія" не готова до виборів. Йому потрібно їздити по регіонах і агітувати, але в статусі прем’єра він не може цього робити. А в партії Гройсмана немає рейтингу взагалі,
      – зауважує Вігірінський.

      Зокрема, невідомий її склад, а електорат – спільний з Порошенком і "Народним фронтом". Хоча, зазначає експерт, Гройсман може піти у відпустку і зайнятися виборами.

      Що відомо про відставку прем’єра Володимира Гройсмана? Уряд Гройсмана працює три роки. Гройсман оголосив про відставку з посади прем'єр-міністра 20 травня, у день інавгурації нового президента Володимира Зеленського. Гарант під час промови у Верховній Раді заявив про те, що чинний уряд повинен піти у відставку. За словами Гройсмана, уряд складає свої повноваження, згідно з чинним законодавством України, перед новообраною Верховною Радою, а не перед новообраним президентом.

      30 травня Верховна Рада не підтримала рішення прем'єра щодо відставки. 97 нардепів проголосували "за", 63 – висловилися "проти", 60 – утримались, 87 – не голосували.

      Які реформи запустив уряд Гройсмана з 2016 року:

      • пенсійна реформа – запровадження накопичувального рівня;
      • медична реформа – запровадили нову модель медичного обслуговування українців;
      • освітня реформа – стартувала програма "Нова українська школа";
      • децентралізація – більше грошей залишається у міських бюджетах;
      • спрощення надання адміністративних послуг.

      Які провали уряду Гройсмана:

      • впровадження формули "Роттердам+" щодо закупівлі вугілля;
      • "консервація" земельної реформи;
      • скандали у Державній фіскальній службі (суд над Романом Насіровим).

      Гройсман не пішов у відставку: відео

       

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      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Новини України Новини політики Парламентські вибори 2019 Верховна Рада Петро Порошенко Володимир Гройсман Кабінет Міністрів України Володимир Зеленський
      Джерело: 24 канал
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