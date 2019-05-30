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      Месть Порошенко: почему Гройсмана не уволили с должности премьера?

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      Верховная Рада не поддержала заявление Гройсмана об увольнении
      Верховная Рада не поддержала заявление Гройсмана об увольнении / 24 канал

      То, что Верховная Рада, в частности коалиция, не уволила Гройсмана с поста премьера, было прогнозируемо. Это сатисфакция Порошенко. Произошел полный развод БПП с Гройсманом.

      Об этом 24 каналу рассказал политический эксперт Андрей Вигиринський.

      Читайте также: Гройсман не идет в отставку: что будет дальше с правительством

      После отказа Гройсмана баллотироваться вместе с партией Порошенко премьер стал прямым конкурентом партии Порошенко "Европейская солидарность". Увольнение с должности премьера упрощало бы для Гройсмана ведение своей кампании. Поэтому Порошенко нет смысла помогать Гройсману вести предвыборную агитацию,
      – отмечает Андрей Вигиринский.

      По мнению эксперта, Гройсман по-разному может разыграть историю с "отставкой". С одной стороны, говорит политолог, премьер может использовать тот факт, что парламент ему доверяет и доволен его работой. Также играть на том, что он, как ответственный человек, подал в отставку, поскольку этого требовал президент Зеленский, которого поддерживает большая часть украинцев.

      С другой стороны, в ближайшие два месяца перед правительством будет стоять немало вызовов, которые могут ударить по рейтингу Гройсмана. В частности, девальвация гривны, недовыполнение госбюджета – почти 20 миллиардов гривен дефицита. Повышение коммунальных тарифов, погашение внешних долгов. Это дестабилизирует экономическую ситуацию, что минус Гройсману.

      Оставаться Гройсману на посту премьера сейчас – не слишком удачный период, поскольку его партия "Украинская стратегия" не готова к выборам. Ему нужно ездить по регионам и агитировать, но в статусе премьера он не может этого делать. А у партии Гройсмана нет рейтинга вообще,
      – говорит Вигиринский.

      В частности, неизвестен ее состав, а электорат – общий с Порошенко и "Народным фронтом". Хотя, отмечает эксперт, Гройсман может уйти в отпуск и заняться выборами.

      Что известно об отставке премьера Владимира Гройсмана?
      Правительство Гройсмана работает три года. Гройсман объявил об отставке с поста премьер-министра 20 мая, в день инаугурации нового президента Владимира Зеленского. Гарант во время речи в Верховной Раде заявил о том, что действующее правительство должно уйти в отставку. По словам Гройсмана, правительство слагает свои полномочия, согласно действующему законодательству Украины, перед вновь избранным Верховным Советом, а не перед новоизбранным президентом.

      30 мая Верховная Рада не поддержала решение премьера об отставке. 97 нардепов проголосовали "за", 63 – высказались "против", 60 – воздержались, 87 – не голосовали.

      Какие реформы запустило правительство Гройсмана с 2016 года:

      • пенсионная реформа – введение накопительного уровня;
      • медицинская реформа – ввели новую модель медицинского обслуживания украинцев;
      • образовательная реформа – стартовала программа "Новая украинская школа";
      • децентрализация – больше денег остается в городских бюджетах;
      • упрощение предоставления административных услуг.

      Провалы правительства Гройсмана:

      • внедрение формулы "Роттердам +" по закупке угля;
      • "консервация" земельной реформы;
      • скандалы в Государственной фискальной службе (суд над Романом Насиров).

      Гройсман не пошел в отставку: видео

       

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      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Новости Украины Новости политики Верховная Рада Парламентские выборы 2019 Петр Порошенко Владимир Зеленский Кабинет Министров Украины Владимир Гройсман
      Источник: 24 канал
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