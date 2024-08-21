Бывший сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов отметил 24 Каналу, что этот визит является очень важным для самого Моди, как и для Украины.

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Какую вину хочет искупить Моди

Жирнов считает, что премьер-министр Индии сделал себе большую дыру в карме, приехав к Путину в июле. Как известно, Россия в это время атаковала детскую больницу "Охматдет" и клинику "Адонис" в Киеве.

Это преступление против гражданского населения, заметил он, показали по всем мировым каналам. И тогда Моди даже пришлось сокращать свой визит в Москву.

По его словам, Моди понимал, что ему по его индийским верованиям больше не стать в следующей жизни приличным человеком.

Поэтому ему надо срочно выкупать у судьбы свою карму,

– заявил экс-агент КГБ.

Он отметил, что в связи с этим Моди сразу же сказал, что готов приехать в Украину.

Чем важен визит Моди в Киев

Экс-сотрудник КГБ напомнил, что на днях Владимир Зеленский встретился с новым послом Индии Рави Шанкара, который будет заниматься подготовкой визита Моди в Киев.

Он отметил, что власти Индии позиционируют себя как представителя Глобального Юга, который призывает к тому, чтобы договариваться.

Хотя они получают большую экономическую выгоду от слабости России,

– сказал Жирнов.

Речь, по его словам, о покупке нефти по низким ценам. В то же время у индийского премьера возникла сложная ситуация в отношении самого себя из-за визита к Путину в июле. Поэтому он чувствует вину, что хорошо для Украины. Возможно, с помощью Индии удастся получить какой-то успех на дипломатическом фронте.