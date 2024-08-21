Колишній співробітник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов наголосив 24 Каналу, що цей візит є дуже важливим для самого Моді, як і для України.

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Яку провину хоче спокутувати Моді

Жирнов вважає, що прем'єр-міністр Індії зробив собі велику дірку в кармі, приїхавши до Путіна в липні. Як відомо, Росія в цей час атакувала дитячу лікарню "Охматдит" і клініку "Адоніс" у Києві.

Цей злочин проти цивільного населення, зауважив він, показали по всіх світових каналах. І тоді Моді навіть довелося скорочувати свій візит до Москви.

За його словами, Моді розумів, що йому за його індійськими віруваннями більше не стати в наступному житті пристойною людиною.

Тому йому треба терміново викуповувати у долі свою карму,

– заявив ексагент КДБ.

Він зауважив, що в зв'язку з цим Моді одразу ж сказав, що готовий приїхати до України.

Чим важливий візит Моді до Києва

Ексспівробітник КДБ нагадав, що днями Володимир Зеленський зустрівся з новим послом Індії Раві Шанкара, який здійснюватиме підготовку візиту Моді до Києва.

Він зауважив, що влада Індії позиціює себе як представника Глобального Півдня, який закликає до того, щоб домовлятися.

Хоча вони отримують велику економічну вигоду від слабкості Росії,

– сказав Жирнов.

Йдеться, за його словами, про купівлю нафти за низькими цінами. Водночас в індійського прем'єра виникла складна ситуація щодо самого себе через візит до Путіна в липні. Тому він відчуває провину, що добре для України. Можливо, з допомогою Індії вдасться здобути якийсь успіх на дипломатичному фронті.