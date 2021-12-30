Нарисовал карту родной деревни: китаец, которого похитили 33 года назад, нашел мать

Китаец Ли Цзиньвэй отыскал свою родную мать после 33 лет разлуки. Мужчину похитили и продали, когда он был еще малышом. Потом он всю жизнь рос в приемной семье.

Ли Цзиньвэй родился в провинции Юньнань, жил там до 4 лет. Мужчина по памяти нарисовал карту родного села и полиция отыскала его семью.

Читайте также Разлученные в детстве щенки узнали друг друга после года разлуки: трогательное фото

Как похитили мальчика

Еще ребенком сосед заманил мальчика игрушкой. Он похитил его и отвез в провинцию Хэнань в 2 тысячах километрах от родного села. Затем его продали и приёмную семью, где китаец и вырос.

Ли Цзиньвэй признался, что всю жизнь его сопровождали вопоминания о внешности родителей и атмосфере в родном доме. Это для него стало рутиной.

Мужчина добавил, что ему было больно, когда он ходил в школу и читал истории о семейных встречах. Однако, когда повзрослел, то ушел в работу, женился и сам стал отцом.

Боялся, что родители умерли

Мужчина слышал истории об успешном воссоединении родителей и похищенных детей в Китае. Тогда он понял: ждать больше не может, потому что родители старели.

Я боялся, что они уже могли умереть,

– признался мужчина.

Ли даже не помнил, какое имя имел при рождении, но родную деревню со всеми хатами и даже бочки для приготовления риса он смог вспомнить.

Как китаец нашел семью

Китаец попросил помощи у правоохранителей и местных властей, сдал кровь для анализа ДНК. Самое главное – мужчина выложил в сети нарисованную карту родного села и попросил пользователей помочь ему найти похожую местность.

Оказалось, что на рисунке был горный поселок Чжаотун. Посредством анализа ДНК нашли и мать Ли. К сожалению, отец мужчины к тому времени уже действительно умер.

Теперь мать и сын встретятся 1 января 2022 года.

Нарисованная карта села / Фото South China Morning Post