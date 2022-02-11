Наряду с Барбадосом и Уругваем: ЕС может внести Россию в список "серых" юрисдикций

Европейский союз рассматривает возможность внести Россию в "серый" список налоговых юрисдикций. В таком случае Москва окажется рядом с Барбадосом, Коста-Рикой и Уругваем.

Новая версия "серого" списка должна быть утверждена министрами стран Евросоюза 24 февраля.

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Как известно, Евросоюз ведет 2 списка подозрительных налоговых юрисдикций: так называемые черный и серый. В первый входят страны, не сотрудничающие по налоговым вопросам. Его создали на основании 4 директивы ЕС против отмывания денег.

Государства и территории из "черного" списка оффшоров подвергаются более строгому контролю за операциями с Евросоюзом. Юрисдикции, попавшие в этот список, могут быть исключены из него, если обязуются провести реформы и изменить правила, способствующие уклонению от уплаты налогов.

Что такое "серый" список ЕС и какие страны в нем оказались

В "серый" список вносятся страны, которые "считаются сотрудничающими по налоговым вопросам при условии успешного выполнения ими взятых на себя обязательств".

Сейчас в "серый" список входят следующие юрисдикции:

Ангилья,

Барбадос,

Ботсвана,

Коста-Рика,

Доминика,

Гонконг,

Ямайка,

Иордания,

Малайзия,

Северная Македония,

Катар,

Сейшельские острова,

Таиланд,

Турция и Уругвай.

По мнению Брюсселя, они еще не полностью соблюдают международные налоговые стандарты, но взяли на себя достаточные обязательства по их внедрению. Вместе с Россией список могут пополнить Израиль, Бермуды и Британские Виргинские острова.

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