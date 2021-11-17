Всего в перечне 10 стран, 2 террористические организации. Еще 4 страны попали в специальный список, который предусматривает наблюдение за нарушением свободы вероисповедания.
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Кто попал в список
В список стран, нарушение религиозных свобод в которых вызывает беспокойство в США, вошли:
- Россия;
- Мьянма;
- Китай;
- Эритрея;
- Иран;
- Северная Корея;
- Пакистан;
- Саудовская Аравия;
- Таджикистан;
- Туркменистан.
В список попали террористические организации "Исламское государство" и "Талибан".
Алжир, Никарагуа, Коморские острова и Куба попали в другой список – страны, в которых будут проверять нарушения свободы вероисповедания.
По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, нарушения свободы вероисповедания глубоко укоренились в некоторых странах, поэтому требуют внимания международного сообщества.
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