Загалом у переліку 10 країн, 2 терористичні організації. Ще 4 країни потрапили до спеціального списку, який передбачає спостереження за порушенням свободи віросповідання.
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Хто потрапив у список
До списку країн, порушення релігійних свобод у яких викликає занепокоєння в США увійшли:
- Росія;
- М'янма;
- Китай;
- Еритрея;
- Іран;
- Північна Корея;
- Пакистан;
- Саудівська Аравія;
- Таджикистан;
- Туркменістан.
У список потрапили терористичні організації "Ісламська держава" та "Талібан".
Алжир, Нікарагуа, Коморські острови та Куба потрапили до іншого списку – країни, у яких перевірятимуть порушення свободи віросповідання.
За словами держсекретаря США Ентоні Блінкена, порушення свободи віросповідання глибоко вкорінилися в деяких країнах, тому вимагають уваги міжнародної спільноти.
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