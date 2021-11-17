Загалом у переліку 10 країн, 2 терористичні організації. Ще 4 країни потрапили до спеціального списку, який передбачає спостереження за порушенням свободи віросповідання.

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Хто потрапив у список

До списку країн, порушення релігійних свобод у яких викликає занепокоєння в США увійшли:

Росія;

М'янма;

Китай;

Еритрея;

Іран;

Північна Корея;

Пакистан;

Саудівська Аравія;

Таджикистан;

Туркменістан.

У список потрапили терористичні організації "Ісламська держава" та "Талібан".

Алжир, Нікарагуа, Коморські острови та Куба потрапили до іншого списку – країни, у яких перевірятимуть порушення свободи віросповідання.

За словами держсекретаря США Ентоні Блінкена, порушення свободи віросповідання глибоко вкорінилися в деяких країнах, тому вимагають уваги міжнародної спільноти.

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