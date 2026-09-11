Подкинули наркотики бывшему командиру "Магуры": суд избрал меру пресечения трем военнослужащим

В августе военнослужащий Александр Ширшин заявил, что во время досмотра автомобиля ему подкинули запрещенные вещества. Правоохранители задержали троих подозреваемых.

В отношении них были избраны меры пресечения. Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

Что известно о деле?

Печерский районный суд Киева избрал трем военнослужащим меры пресечения в виде содержания под стражей. Одному из них назначили залог 14,9 миллионов гривен, двум другим – по 12,6 миллионов гривен для каждого.

Бывших правоохранителей, ныне военных одной из бригад Сил обороны, подозревают в незаконной слежке за экскомбатом 47 отдельной механизированной бригады "Магура", проникновении в его машину и подбрасывании около 30 пакетов с каннабисом и PVP, с целью создать искусственные доказательства. Их задержали и вручили подозрения по части 1 статьи 162, части 1 статьи 182, части 2 статьи 307, части 2 статьи 15, части 2 статьи 372 УКУ.

Их задержали и вручили подозрения по нескольким статьям УКУ:

часть 1 статьи 162 – незаконное проникновение в жилище или другое владение лица;

часть 2 статьи 182 – незаконный сбор, хранение и распространение конфиденциальной информации о лице, совершенном повторно;

часть 2 статьи 307 – незаконное приобретение, хранение, перевозка и сбыт наркотических средств и особо опасных психотропных веществ по предварительному сговору группой лиц;

часть 2 статьи 372 – подстрекательство к привлечению заведомо невиновного к уголовной ответственности.

В четверг, 10 сентября, состоялось судебное заседание по одному из подозреваемых. В случае внесения залога на подозреваемого возложили ряд обязательств, в том числе прибывать по вызову следователя, сообщить об изменении проживания, сдать загранпаспорт и не общаться с потерпевшим.

Что известно о деле?

Экскомбат 47 ОМБр "Магура" 28 августа написал в собственных соцсетях, что ему подбросили наркотики. Он заявил, что при осмотре машины было много людей, которых он описал как лиц, якобы похожих на сотрудников Службы безопасности Украины.

Александр Ширшин утверждал, что правоохранители якобы не смогли объяснить, кто именно эти люди, которые в тот момент передавали информацию о нем. Во время осмотра багажника полицейские не обнаружили ничего запрещенного, однако при проверке салона в подлокотнике заднего сиденья, которым, по словам военного, он не пользуется, нашли пакет с веществом, похожим на наркотическое, весы и маленькие пакетики.

Ширшин отказался класть найденное обратно в машину и ждал приезда адвоката. Он заявил, что правоохранители могли действовать по предварительной "наводке".

Военный отмечал, что поводом могла стать его публичная критика штурмовых подразделений и конфликт с командиром 225-го отдельного штурмового полка Олегом Ширяевым.