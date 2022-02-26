Народ Украины уже заслужил и имеет право получить членство в Евросоюзе, – Зеленский

Владимир Зеленский заявил, что народ Украины уже заслужил и вправе получить членство в Евросоюзе.

Об этом президент заявил во время брифинга 26 февраля, сообщает 24 канал. Он подчеркнул, что это будет ключевым свидетельством поддержки нашей страны.

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Настал решающий момент раз и навсегда закрыть многолетнюю стратегическую дискуссию и принять решение о членстве Украины в ЕС,

– заявил Владимир Зеленский.

Президент уже обсудил этот вопрос сегодня с Шарлем Мишелем, Урсулой фон дер Ляен, Эммануэлем Макроном.

Антивоенная коалиция действует – в Украине идет оборонительное оружие и оборудование.

Также Зеленский добавил, что мы имеем почти полную поддержку стран ЕС по отключению России от SWIFT.

Надеюсь, Германии и Венгрии хватит мужества поддержать это решение. Нам хватает мужества защищать свою Родину, защищать Европу,

– отметил Зеленский.

Видеообращение Зеленского на обед 26 февраля – видео

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