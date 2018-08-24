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ДЖОН МАККЕЙН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27
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ДЖОН МАККЕЙН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27

Народ собственной кровью почувствовал, что такое армия, – Рыбачук

96 Читати новину українською
Фото с парада
Фото с парада / www.facebook.com/svyatoslav.tsegolko

24 августа Украина отмечает свой 27 День Независимости. И это уже не советский праздник, украинцы ощущают его своим. В Украине рождаются свои собственные традиции. Они естественны, гармоничны и имеют историческое наследие.

Об этом в прямом эфире 24 канала сказал политический эксперт Олег Рыбачук.

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"Парад в первые годы независимости был недосоветским, а сейчас в Украине рождается политическая нация. Значительно большее количество людей чувствует себя украинцами. По социологическим опросам – это 82%", – заявил политический эксперт.

Когда я был главой секретариата президента (Ющенко – "24"), то мы искали какую-то формулу, потому что не было еще нашей армии. Она родилась в боях, собственной кровью народ почувствовал, что такое армия,
– сказал Рыбачук.

Он сказал, что после Революции Достоинства у него было ощущение, что власть, которая придет "на крови", не будет поддерживать систему Януковича. Но изменений не произошло, в 2014-м Порошенко обещал отменить позорный закон ЦИК и открыть партийные списки. Однако именно сейчас команда президента нагло тормозит этот процесс. А именно от этого зависит, кто будет у власти.

Однако во время своей речи на параде, президент заявил, что 4 сентября, когда депутаты вернутся из отпуска, он внесет законопроект об изменениях в Конституцию относительно продвижения в НАТО.

Политический эксперт же на это ответил, изменения в Конституцию – это важно, но надо просто делать Украину ближе к европейским стандартам.

Теги: Новости политики Вооруженные Силы Украины
Источник: 24 канал
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