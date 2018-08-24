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ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27
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ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27

Народ власною кров'ю відчув, що таке армія, – Рибачук

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Фото з параду
Фото з параду / www.facebook.com/svyatoslav.tsegolko

24 серпня Україна відзначає свій 27 День Незалежності. І це вже не радянське свято, українці відчувають його своїм. В Україні народжуються свої власні традиції. Вони природні, гармонійні та мають історичн спадщину.

Про це в прямому ефірі 24 каналу сказав політичний експерт Олег Рибачук.

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"Парад у перших роках незалежності був недорадянським, а зараз в Україні народжується політична нація. Значно більша кількість людей відчуває себе українцями. За соціологічними опитуваннями – це 82 %", – заявив політичний експерт.

Коли я був головою секретаріату президента (Ющенка – "24"), то ми шукали якусь формулу, бо не було ще не було нашої армії. Вона народилася у боях, власною кров'ю народ відчув, що таке армія,
– сказав Рибачук.

Він сказав, що після Революції Гідності в нього було відчуття, що влада, яка прийде "на крові", не буде підтримувати систему Януковича. Але змін не сталося, у 2014 Порошенко обіцяв скасувати ганебний закон ЦВК і відкрити партійні списки. Проте саме зараз команда президента нахабно гальмує цей процес. А саме від цього залежить, хто буде при владі.

Проте під час своєї промови на параді, президент заявив, що 4 вересня, коли депутати повернуться з відпустки, він внесе законопроект про зміни в Конституцію щодо просування в НАТО.

Політичний експерт ж на це відповів, зміни до Конституції –це важливо, але треба просто робити Україну ближче до європейських стандартів.

Теги: Новини політики Збройні Сили України
Джерело: 24 канал
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