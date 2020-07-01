Народные депутаты на заседании Верховной Рады 30 июня были заняты далеко не только поправками к законопроекту об игорном бизнесе. Так, некоторые народные избранники поедали рыбу прямо в сессионном зале и обсуждали "алкопати".

Тему "алкопаті" обговорювали деякі нардепи від "Слуги народу", повідомляє видання "Букви" з посиланням на дискусію в чаті під назвою "Слуга народу. Комітет".

Дивіться також відео "Слуга народу" Санченко підкорює мережу: записав реп для молоді

Згідно з листуванням, яке вдалося зафіксувати кореспонденту видання, один з учасників розмови запропонував "зробити вечірку в форматі алко-туризму". Це спровокувало жваву дискусію серед нардепів від "Слуги народу". Зокрема, народні обранці залишали такі коментарі: "Жахнемо! Жахнемо! Жахнемо! Четвертий тост, плавали, знаємо" та "прямо фестиваль намічається!"



Листування "слуг народу" про "алкопаті"



Тим часом нардеп від "Опозиційної платформи – За життя" Віктор Чорний ласував бичками прямо в сесійній залі парламенту.



Віктор Чорний з упаковкою бичків у залі парламенту