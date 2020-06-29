Народный депутат от "Слуги народа" Александр Санченко креативно подошел к процессу законотворчества. Он записал рэп, в котором доступно рассказывает о нюансах законопроекта №3718, что касается молодежной политики.

Депутат сделал это, поскольку считает, что именно в такой подаче нуждается закон для молодежи. Видео "потенциального хита", как говорит именно народный избранник, он опубликовал на своей странице в фейсбук.

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Санченко заверил: как только попал в парламент, решил, в частности, стать на защиту молодежной политики. Ведь оказалось, что она до сих пор регулируется законами с 1990-х годов, а это "нагоняет печаль".

Депутат Санченко записал рэп о законопроекте №3718: смотрите видео

По словам Санченко, есть несколько принципов, представленных в законопроекте. А именно:

ни одно решение для молодежи не будет без молодежи;

развитие молодежных центров на уровне государства;

создание Украинского молодежного фонда.

"Проблем у нас много – так есть и так было. Миграция, работа, доступное жилье. И это указатель, что с этим всем делать, потому что в этой стране будут жить наши дети", – говорится в словах композиции.

Словом, почему важно принять этот закон? Страну должен развивать молодежный легион. И хотя мир не обещает нам что-то путное, я уверен: в руках у молодежи – наше будущее,

– отмечает в видео "слуга народа".

Подытоживая все сказанное, депутат завершает свой рэп словами о том, что хорошие законы должны быть принятыми.

Что известно об Александре Санченко? Родился в Сумах. Получил образование в Международном университете финансов. Бывший директор правительственных отношений и корпоративной социальной ответственности фестиваля Atlas Weekend. Основатель и руководитель конкурса "СтудМис Украины".



В Раде предыдущего созыва был помощником на общественных началах депутата Алексея Скрипника от фракции "Объединение "Самопомич". В январе 2020 года стал народным депутатом вместо Ирины Венедиктовой, которая ушла работать в ГБР. Родился в Сумах. Получил образование в Международном университете финансов. Бывший директор правительственных отношений и корпоративной социальной ответственности фестиваля Atlas Weekend. Основатель и руководитель конкурса "СтудМис Украины".В Раде предыдущего созыва был помощником на общественных началах депутата Алексея Скрипника от фракции "Объединение "Самопомич". В январе 2020 года стал народным депутатом вместо Ирины Венедиктовой, которая ушла работать в ГБР.

Что предусматривает законопроект №3718

25 июня в Верховной Раде зарегистрировали законопроект №3718. Он предусматривает работу с учащимися старших классов – от 14 до 17 лет; молодыми людьми 18 – 24 лет, которые получили образование в учебных заведениях I – IV уровней аккредитации; а также молодежью 25 – 29 лет, которая работает.

Интересно! Инициаторы законопроекта предлагают снизить возраст молодежи до 29 лет, ссылаясь на подходы в ООН и ЕС. Согласно действующему законодательству, сейчас для определения понятия "молодежь" в Украине установлены возрастные рамки от 14 до 35 лет.



Депутаты объясняют, что этот закон позволит усовершенствовать систему функционирования молодежной политики в Украине. А кроме этого, поможет поощрять молодежь к активному участию в общественной жизни.