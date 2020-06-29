Народний депутат від "Слуги народу" Олександр Санченко креативно підійшов до процесу законотворення. Він записав реп, у якому доступно розповідає про нюанси законопроєкту №3718, що стосується молодіжної політики.

Депутат зробив це, оскільки вважає, що саме такої подачі потребує закон для молоді. Відео "потенційного хіту", як каже сам народний обранець, він опублікував на своїй фейсбук-сторінці.

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Санченко запевнив: як тільки потрапив у парламент, вирішив, зокрема, стати на захист молодіжної політики. Адже виявилося, що вона досі регулюється законами з 1990-х років, а це "наганяє сум".

Депутат Санченко записав реп про законопроєкт №3718: дивіться відео

За словами Санченка, є кілька принципів, представлених у законопроєкті. А саме:

жодне рішення для молоді не буде без молоді;

розвиток молодіжних центрів на рівні держави;

створення Українського молодіжного фонду.

"Проблем у нас багато – так є і так було. Міграція, робота, доступне житло. І це дороговказ, що з цим усім робити, бо в цій країні будуть жити наші діти", – йдеться у словах композиції.

Словом, чому важливо ухвалити цей закон? Країну має розвивати молодіжний легіон. І хоча світ не обіцяє нам щось путнє, я впевнений: в руках у молоді – наше майбутнє,

– наголошує у відео "слуга народу".

Підсумовуючи все сказане, депутат завершує свій реп словами про те, що добрі закони повинні бути ухваленими.

Що відомо про Олександра Санченка? Народився в Сумах. Здобув освіту в Міжнародному університеті фінансів. Колишній директор з урядових відносин та корпоративної соціальної відповідальності фестивалю Atlas Weekend. Засновник та керівник конкурсу "СтудМіс України".



У Раді попереднього скликання був помічником на громадських засадах депутата Олексія Скрипника від фракції "Об'єднання "Самопоміч" . У січні 2020 року став народним депутатом замість Ірини Венедіктової, яка пішла працювати в ДБР. Народився в Сумах. Здобув освіту в Міжнародному університеті фінансів. Колишній директор з урядових відносин та корпоративної соціальної відповідальності фестивалю Atlas Weekend. Засновник та керівник конкурсу "СтудМіс України".У Раді попереднього скликання був помічником на громадських засадах депутата Олексія Скрипника. У січні 2020 року став народним депутатом замість Ірини Венедіктової, яка пішла працювати в ДБР.

Що передбачає законопроєкт №3718

25 червня у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №3718. Він передбачає роботу з учнями старших класів – від 14 до 17 років; молодими людьми 18 – 24 років, які отримали освіту в закладах освіти I — IV рівнів акредитації; а також молоддю 25 – 29 років, яка працює.

Цікаво! Ініціатори законопроєкту пропонують знизити вік молоді до 29 років, посилаючися на підходи в ООН та ЄС. Згідно з чинним законодавством, наразі для визначення поняття "молодь" в Україні встановлено вікові рамки від 14 до 35 років.



Депутати пояснюють, що цей закон дозволить вдосконалити систему функціонування молодіжної політики в Україні. А крім цього, допоможе заохочувати молодь до активної участі в громадському житті.