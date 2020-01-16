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      Вместо Венедиктовой нардепом от "Слуги народа" стал организатор Atlas Weekend Санченко

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      Александр Санченко / Скриншот из видео

      Центральная избирательная комиссия признала избранным и зарегистрировала депутатом Верховной Рады от партии "Слуга народа" Александра Санченко – директора правительственных отношений и корпоративной социальной ответственности фестиваля Atlas Weekend. Нардепом он стал вместо Ирины Венедиктовой, которая стала временной исполняющей обязанности директора ГБР.

      Соответствующее решение единогласно приняли на заседании ЦИК, сообщает издание "Украинские Новости". Заметим, что Санченко предоставил в ЦИК необходимые документы, подтверждающие прекращение несовместимой с депутатским мандатом деятельности. Поэтому он был зарегистрирован и может принять присягу нардепа.

      Читайте также: Рада прекратила депутатские полномочия Ирины Венедиктовой

      27 декабря президент Владимир Зеленский уволил Романа Трубу с должности директора ГБР и назначил в. и. о. директора Венедиктову. А 14 января парламент досрочно прекратил депутатские полномочия Венедиктовой. Она была третьим номером в партийном списке "Слуги народа" и возглавлял в Раде комитет по вопросам правовой политики.

      В день прекращения полномочий Венедиктовой Рада назначила председателем правового комитета депутата от "Слуги народа" Андрея Костина.

      В связи с прекращением полномочий Венедиктовой ЦИК признала избранным кандидата, следующего за очередностью в избирательном списке "Слуги народа". Им стал 31-летний Санченко, включенный в партийный список под №137.

      Что известно об Александре Санченко

      • Санченко родился в Сумах. Получил финансовое образование в Международном университете финансов.
      • Директор по связям с госорганами и корпоративной социальной ответственности музыкального фестиваля Atlas Weekend.
      • Основатель компании "Мейн-Стрим" и общественной организации "Биржа молодежных проектов".
      • Эксперт "реанимационного пакета реформ", председатель общественного совета при фонде "ДержМолодьЖитло" и основатель конкурса красоты "Студмис Украины".
      • Был заместителем начальника отдела молодежных программ и коммуникаций Киевского молодежного центра и одним из инициаторов создания Kyiv Free Wi-Fi.
      • В Раде предыдущего созыва был помощником на общественных началах депутата от фракции "Объединение "Самопомич" Алексея Скрипника.
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      Автор: Северин Трач, Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Новости политики ЦИК Верховная Рада Слуга народа Ирина Венедиктова Atlas Weekend
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