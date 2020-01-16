Вместо Венедиктовой нардепом от "Слуги народа" стал организатор Atlas Weekend Санченко

Центральная избирательная комиссия признала избранным и зарегистрировала депутатом Верховной Рады от партии "Слуга народа" Александра Санченко – директора правительственных отношений и корпоративной социальной ответственности фестиваля Atlas Weekend. Нардепом он стал вместо Ирины Венедиктовой, которая стала временной исполняющей обязанности директора ГБР.

Соответствующее решение единогласно приняли на заседании ЦИК, сообщает издание "Украинские Новости". Заметим, что Санченко предоставил в ЦИК необходимые документы, подтверждающие прекращение несовместимой с депутатским мандатом деятельности. Поэтому он был зарегистрирован и может принять присягу нардепа.

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27 декабря президент Владимир Зеленский уволил Романа Трубу с должности директора ГБР и назначил в. и. о. директора Венедиктову. А 14 января парламент досрочно прекратил депутатские полномочия Венедиктовой. Она была третьим номером в партийном списке "Слуги народа" и возглавлял в Раде комитет по вопросам правовой политики.

В день прекращения полномочий Венедиктовой Рада назначила председателем правового комитета депутата от "Слуги народа" Андрея Костина.

В связи с прекращением полномочий Венедиктовой ЦИК признала избранным кандидата, следующего за очередностью в избирательном списке "Слуги народа". Им стал 31-летний Санченко, включенный в партийный список под №137.

Что известно об Александре Санченко