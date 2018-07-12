Народные депутаты наконец определились, кто будет расследовать дела топ-коррупционеров

12 июля Верховная Рада внесла правки в закон об Антикоррупционном суде. Отныне со дня его создания, все дела о топ-коррупции перейдут именно туда. Там же обжалуют, в случае необходимости, и дела от НАБУ, которые суды уже сейчас рассматривают.

Депутаты должны были решить технические моменты относительно начала работы самого суда. Но основное – исправить норму об антикоррупционной апелляции. По требованиям украинских активистов и Международного валютного фонда, сразу после создания Антикоррупционного суда ему должны быть переданы все дела, подследственные НАБУ.

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Он должен заниматься и апелляциями на дела топ-коррупционеров, которые рассматривались в общих судах. Но странным образом после прошлого голосования этого пункта там не стало. И на этот раз об окончательном тексте правки депутаты смогли договориться не сразу.

Комитет вчера не смог сформулировать, как должен выглядеть текст правки, чтобы он соответствовал требованиям МВФ,

– сказал заместитель главы комитета правовой политики и правосудия Леонид Емец.

Оппозиционные депутаты считают, что Антикоррупционному суду надо будет передать все дела, подследственные НАБУ, даже, если их расследовали другие правоохранители. У президента же хотели передать туда только дела, которыми занималось антикоррупционное бюро.

Закон касается подследственности дел НАБУ, очевидно, что апелляционные дела должны касаться этой подследственности дел, а не тех дел, которые расследуются,

– прокомментировала народный депутат от "Самопомочи" Елена Сотник.

Чтобы рассудить, как нужно, комитет начал соображать просто посреди рассмотрения инициативы. И в итоге определили, что после создания спецсуда туда надо передавать все подследственные НАБУ дела.

Важнейший вопрос опять решается с голоса. В прошлый раз ситуация была такой же. И результат мы знаем – важнейшую норму из закона изъяли.

Мы будем поддерживать и 160, и 168 правку, но именно в той редакции, которая возвращает предыдущую версию законопроекта, потому что именно это зафиксировано с международными партнерами,

– отметил глава фракции "БПП" Артур Герасимов.

Далеко не с первого раза, но депутаты поддержали и правку в редакции комитета, и сам законопроект в целом. Поэтому, как только создадут Антикоррупционный суд, все дела о топ-коррупции перейдут туда. Если, конечно, текст закона снова не будет отличаться от принятого.

Правда, члены профильного комитета настояли, чтобы эти "предложения" президента парламент отверг. Именно от того, будет ли эффективным закон, который позволит создать независимый Антикоррупционный суд, зависит, получит ли Украина очередной транш финансовой помощи от МВФ.