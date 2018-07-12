Народні депутати нарешті визначилися, хто буде розслідувати справи топ-корупціонерів

12 липня Верховна Рада внесла правки до закону про Антикорупційний суд. Відтепер з дня його створення, всі справи про топ-корупцію перейдуть саме туди. Там же оскаржуватимуть, у разі потреби, і справи від НАБУ, які суди вже зараз розглядають.

Депутати повинні були вирішити технічні моменти щодо початку роботи самого суду. Та основне – виправити норму про антикорупційну апеляцію. За вимогами українських активістів та міжнародного валютного фонду, одразу після створення Антикорупційного суду до нього мають бути передані всі справи, підслідні НАБУ.

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Він має займатись і апеляціями на справи топ-корупціонерів, які розглядали у загальних судах. Але дивним чином після минулого голосування цього пункту там не стало. І цього разу про остаточний текст правки депутати змогли домовитись не одразу.

Комітет вчора не зміг сформулювати, як має виглядати тест правки, щоб він відповідав вимогам МВФ,

– сказав заступник голови комітету правової політики і правосуддя Леонід Ємець.

Опозиційні депутати вважають, що передати до Антикорупційного суду треба буде всі справи, підслідні НАБУ, навіть, якщо їх розслідували інші правоохоронці. У президента ж хотіли передати туди тільки справи, якими займалось антикорупційне бюро.

Закон стосується підслідності справ НАБУ, то очевидно що апеляційні справи мають стосуватися цієї підслідності справ, а не тих справ, які розслідуються,

– прокоментувала народна депутатка від "Самопомічі" Олена Сотник.

Аби розсудити, як треба, комітет почав мізкувати просто посеред розгляду ініціативи. І врешті визначили, що після створення спецсуду туди треба передавати всі підслідні НАБУ справи.



Надважливе питання знову вирішується з голосу. Минулого разу ситуація була такою ж. І результат ми знаємо – надважливу норму із закону вилучили.

Ми будемо підтримувати і 160, і 168 правку, але саме в тій редакції, яка повертає попередню версію законопроекту, бо саме це відфіксовано з міжнародними партнерами,

– зазначив голова фракції "БПП" Артур Герасимов.

Далеко не з першого разу, але депутати підтримали і правку в редакції комітету, і сам законопроект в цілому. Отож, щойно створять Антикорупційний суд, всі справи про топ-корупцію перейдуть туди. Якщо, звісно, текст закону знову не буде відрізнятись від ухваленого.

Щоправда, члени профільного комітету наполягли аби ці "пропозиції" президента парламент відкинув. Саме від того чи буде ефективним закон, який дозволить створити незалежний Антикорупційний суд залежить, чи отримає Україна черговий транш фінансової допомоги від МВФ.