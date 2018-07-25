Народный депутат Залищук вышла замуж за иностранца: фото со свадьбы

Народный депутат Украины Светлана Залищук 21 июля вышла замуж за 47-летнего британца Уэйна Джордаша. Празднование состоялось в киевском ресторане Breakwater.

Об этом сообщает TaблоID.

Отмечается, что свадьба Залищук и Джордаша было тихой и скромной, а среди гостей были только близкие родственники и друзья молодоженов. В частности, на праздновании были замечены народные депутаты Мустафа Найем и Сергей Лещенко, а также редактор "Украинской правды" Севгиль Мусаева.

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По информации издания, Джордаш является одним из ведущих юристов в области международного уголовного права.

В течение последних трех лет избранник Залищук помогает украинскому правительству и правозащитным организациям привлечь к ответственности российскую власть за военные преступления и преступления против человечности в оккупированных Крыму и Донбассе.

В 2014 году Джордаш получил почетный статус Queen Counsel (представитель Королевы), который присваивают лучшим юристам в Великобритании. Так, он стал одним из самых молодых адвокатов, которые получили этот статус.