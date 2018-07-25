Народний депутат Заліщук вийшла заміж за іноземця: фото з весілля

Народний депутат України Світлана Заліщук 21 липня вийшла заміж за 47-річного британця Вейна Джордаша. Святкування відбулося у київському ресторані Breakwater.

Про це повідомляє TaблоID.

Зазначається, що весілля Заліщук та Джордаша було тихим і скромним, а серед гостей були тільки близькі родичі та друзі молодят. Зокрема, на святкуванні були помічені народні депутати Мустафа Найєм і Сергій Лещенко, а також редактор "Української правди" Севгіль Мусаєва.

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За інформацією видання, Джордаш є одним із провідних юристів у світі в галузі міжнародного кримінального права.

Протягом останніх трьох років обранець Заліщук допомагає українському уряду та правозахисним організаціям притягнути до відповідальності російську владу за військові злочини і злочини проти людяності в окупованих Криму та Донбасі.

У 2014 році Джордаш отримав почесний статус Queen Counsel (представник Королеви), який присвоюють кращим юристам у Великобританії. Так, він став одним із наймолодших адвокатів, які отримали цей статус.