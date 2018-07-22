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У родині Луценків нарешті з'явилася дівчинка: чуттєві фото

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Генпрокурор Юрій Луценко став дідусем: дівчинка назвали Олександрою
Генпрокурор Юрій Луценко став дідусем: дівчинка назвали Олександрою / Facebook-сторінка Юрія Луценка

Родина генпрокурора Юрія Луцнека поповнилась новою членкинею. Річ у тім, що у його сина Олександра Луценка народилася дівчинка, відтак очільник ГПУ став дідом.

https://24tv.ua/sin_lutsenka_kupiv_kvartiru_za_mayzhe_7_milyoniv_griven_n876002Про це повідомила дружина останнього Ірина Луценко на своїй сторінці у Facebook.

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"У Сашка та Насті народилася дівчинка. Мама та маленька почуваються добре", – підкреслила представниця президента у Верховній Раді.

За її словами новонароджену назвали, як і тата, – Олександрою.

"Маю двоє прекрасних синів, якими я дуже пишаюся, але завжди мріяла про дівчинку. І ось вона з'явилася в нашій сім'ї! Я – безмежно щаслива", – радісно додала новоспечена бабуся.

До слова, згодом і сам Юрій Луценко виклав фото новонародженої онуки.

"Смакую новий статус діда. Це і є щастя", – зауважив генпрокурор.

Нагадаємо, Олександр Луценко одружився на початку вересня 2017 року. До слова, за день до весілля він придбав розкішну квартиру у Солом'янському районі Києва, а саме святкування відбулося у фешенебельному закладі поблизу Києва, що належить російському бізнесменові. Крім того відомо, що на заході гуляли перші особи держави, в тому числі й президент Порошенко та прем’єр Гройсман.

Теги: Діти і неповнолітні Ірина Луценко Юрій Луценко Новини України Новини політики
Джерело: 24 канал
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