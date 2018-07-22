В семье Луценко наконец появилась девочка: чувственные фото

Семья генпрокурора Юрия Луценко пополнилась новым членом. Дело в том, что у его сына Александра Луценко родилась девочка, а глава ГПУ в свою очередь стал дедом.

Об этом сообщила жена последнего Ирина Луценко на своей странице в Facebook.

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"У Саши и Насти родилась девочка. Мама и маленькая чувствуют себя хорошо", – подчеркнула представитель президента в Верховной Раде.

По ее словам новорожденную назвали, как и отца, Александрой.

"У меня двое прекрасных сыновей, которыми я очень горжусь, но всегда мечтала о девочке. И вот она появилась в нашей семье, я бесконечно счастлива", – радостно добавила новоиспеченная бабушка.

К слову, впоследствии и сам Юрий Луценко выложил фото новорожденной внучки.

"Смакую новый статус деда. Это и есть счастье", – отметил генпрокурор.

Напомним, Александр Луценко женился в начале сентября 2017 года. К слову, за день до свадьбы он приобрел роскошную квартиру в Соломенском районе Киева, а само празднование состоялось в фешенебельном заведении под Киевом, принадлежащему российскому бизнесмену. Кроме того известно, что на мероприятии гуляли первые лица государства, в том числе и президент Порошенко, и премьер Гройсман.